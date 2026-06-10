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saúde Ebola: SP investiga caso suspeito em mulher que esteve em área de transmissão da doença Paciente está internada no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista; outro caso suspeito foi descartado

A secretaria de Saúde de São Paulo investiga um novo caso suspeito de Ebola. Trata-se de uma mulher, brasileira, que esteve em Kivu do Norte, na República Democrática do Congo (RDC), onde há transmissão sustentada da doença.

A mulher foi transferida ao Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Seu primeiro atendimento foi em um hospital da rede privada paulista. A secretaria de Saúde de São Paulo informou que "a investigação foi iniciada porque a paciente preencheu os critérios de definição de caso suspeito, considerando o histórico de viagem a país com áreas de transmissão da doença e os sintomas apresentados".

A mulher desembarcou no Brasil no dia 6 de junho e teve um quadro de diarreia e febre na última terça-feira, dia 9. A chegada ao serviço particular de saúde ocorreu no mesmo dia e a transferêcia ao Emílio Ribas, referência desse tipo de atendimento, foi realizada nesta quarta-feira.

Ainda de acordo com a Saúde de SP, a paciente está "estável" e permanece em leito de isolamento no Emílio Ribas, conforme o protocolo necessário ára esse tipo tipo de situação. Ela já apresentou resultado negativo no teste rápido para malária. "Até o momento, não há confirmação laboratorial da doença pelo vírus Ebola", diz o documento. A testagem será feita no Instituto Adolfo Lutz (IAL).

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