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SAÚDE Ebola: tudo que se sabe sobre a emergência de saúde internacional que já causou 80 mortes Surto da doença na África leva OMS a acionar nível máximo de emergência sanitária internacional

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, no último sábado, emergência de saúde pública internacional por causa do avanço do surto de ebola na África. O alerta representa o mais alto nível de emergência sanitária da entidade e busca ampliar a mobilização global para conter a disseminação da doença.

O surto atual é provocado pela cepa Bundibugyo do vírus ebola, para a qual ainda não existem vacinas ou tratamentos específicos. Até o último dia 16, a OMS registrou 246 casos e 80 mortes suspeitas na província de Ituri, na República Democrática do Congo (RDC), além de dois casos confirmados em Kampala, capital de Uganda, incluindo uma morte.



A decisão de decretar emergência internacional levou em conta o risco de disseminação do vírus entre países e marca a nona vez que a entidade aciona o mais alto nível de alerta sanitário — a terceira relacionada ao ebola.

Veja abaixo o que se sabe até agora sobre o cenário:

O que levou a OMS a declarar emergência internacional?

A OMS avaliou que o avanço do surto representa um risco elevado à saúde pública e exige coordenação internacional. O aumento de casos e mortes levou a entidade a adotar o mais alto nível de alerta sanitário previsto no regulamento internacional.

O que significa emergência de saúde pública internacional?

A classificação é usada em situações consideradas graves, incomuns e com potencial de atingir diferentes países. Na prática, o mecanismo serve para chamar a atenção da comunidade internacional e estimular uma resposta conjunta. A declaração pode acelerar o envio de ajuda humanitária, ampliar investimentos em vigilância epidemiológica e fortalecer recomendações para controle da circulação de pessoas e monitoramento de casos suspeitos.





Em quais países há preocupação maior?

Os casos que motivaram o alerta internacional se concentram na Uganda e na República Democrática do Congo.

Existe risco de disseminação para outros países?

A preocupação da OMS é justamente evitar que o surto ultrapasse fronteiras e provoque novos focos de transmissão. Por isso, a entidade decidiu elevar o nível de alerta e reforçar recomendações internacionais.

O ebola já causou outros surtos graves?

Sim. O ebola é uma doença conhecida pelas autoridades de saúde desde a década de 1970 e já provocou diferentes surtos ao longo dos anos, principalmente em países da África Central e Ocidental. O episódio mais grave ocorreu entre 2014 e 2016, quando uma epidemia atingiu países como Guiné, Libéria e Serra Leoa, deixando milhares de mortos e levando a uma mobilização internacional.

O vírus é considerado altamente letal e pode provocar febre intensa, hemorragias e falência de órgãos em casos graves. A transmissão ocorre por contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas ou contaminadas. Por causa da alta capacidade de disseminação em regiões com sistemas de saúde fragilizados, novos surtos costumam gerar preocupação imediata da comunidade internacional.

Esta é a primeira vez que a OMS declara esse tipo de emergência?

Não. A OMS já utilizou o mecanismo de emergência internacional em outras crises consideradas graves e com potencial de impacto global. O alerta é reservado para situações excepcionais que exigem cooperação entre governos e respostas rápidas da comunidade internacional.

Ao longo dos últimos anos, a ferramenta foi acionada em episódios que representaram ameaças relevantes à saúde pública mundial, como a pandemia do Covid-19, o surto da Mpox e da Zika.

O que muda a partir da declaração?

A tendência é que países ampliem medidas de vigilância, monitoramento de casos e cooperação internacional. A decisão também pode facilitar mobilização de recursos, envio de equipes de saúde e fortalecimento de estratégias para conter a transmissão do vírus.

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