Ebserh abre prazo para instituições aderirem a exame de residência

Começa nesta segunda-feira (28) o período para adesão de instituições à 6ª edição do Exame Nacional de Residência (Enare). O prazo segue até 20 de maio, quando também termina o período para pagamento da taxa de adesão para instituições privadas com fins lucrativos. A participação no exame não traz custo financeiro para instituições públicas e privadas sem fins lucrativos.

O chamamento público para adesão de instituições foi publicado na última quinta-feira (24) pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e responsável pelo Enare.

De acordo com a Ebserh, além de instituições públicas, podem participar instituições privadas com ou sem fins lucrativos que ofertam Programa de Residência Médica e/ou Programa de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde, reconhecidos pelo MEC e que possuam vagas autorizadas com financiamento de bolsas de residência.

Outra novidade é que, este ano, o Enare também será constituído por uma única etapa obrigatória, de caráter eliminatório e classificatório – exame escrito ou prova objetiva, que corresponderá a 100% da nota final.

Em nota, a Ebserh destacou que, dentre as principais vantagens para as entidades participantes, estão a menor quantidade de vagas ociosas, e a eliminação de custos e da carga burocrática da realização de provas individuais. O candidato, segundo a estatal, com apenas uma inscrição, poderá concorrer a vagas distribuídas por todo o país.

Números

Na edição passada, o Enare registrou 89.071 inscritos – aumento de 30,4% em relação ao ano anterior, quando o certame contou com 68,3 mil participantes. O processo seletivo ofereceu 4.998 vagas de residência médica e 3.886 vagas de residência multiprofissional e em área profissional da saúde, totalizando 8.884 oportunidades em 163 instituições do país.

Enamed

Lançado na última quarta-feira (23), o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (EnaMED) será conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em colaboração com a Ebserh. Os resultados do Enamed poderão ser utilizados para acesso às vagas de residência médica de acesso direto no Enare.

O Enamed é obrigatório para todos os estudantes de medicina concluintes e as inscrições serão gratuitas. Os demais interessados em participar poderão se inscrever no Enamed para utilizar os resultados no âmbito do Enare para as especialidades de acesso direto. Para isso, é necessário se inscrever no Enare e pagar uma taxa de inscrição, exceto para casos de isenções que estarão previstos no edital do candidato.

“Além disso, os candidatos que vão concorrer às vagas de residências multiprofissional e em área profissional da saúde, ou as vagas de residências médicas para os programas de pré-requisito, área de atuação e ano adicional vão seguir realizando as provas do Enare, como nas edições anteriores.”

