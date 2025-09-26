A- A+

SEGURANÇA INFANTIL ECA Digital: especialistas analisam nova lei de proteção para crianças e adolescentes Legislação, que entra em vigor em até seis meses, vai monitorar rigorosamente conteúdos impróprios na internet

As recentes denúncias de adultização infantil nas redes sociais reacenderam as discussões sobre a proteção das crianças e adolescentes no ambiente virtual. Aprovada em agosto pelo Congresso Nacional, a Lei 15.211 estabeleceu o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, que vem para monitorar de forma rigorosa os conteúdos divulgados na internet que são inapropriados para menores de idade.

O tempo natural de vigência seria de até 12 meses. Porém, o Executivo editou uma medida provisória (MP 1.319/2025), na última segunda-feira (22), que estabelece o prazo de seis meses para o início da legislação. A advogada Luzia Valois, que tem especialização em direito digital, e a advogada Ana Paula Canto de Lima, membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade (CNPD), trataram do assunto na tarde desta sexta-feira (26).

Elas participaram do programa ‘Entrevista’, da Rádio Folha 96,7 FM, numa conversa conduzida pela apresentadora Simone Ventura e pelo jornalista da editoria de Cotidiano da Folha de Pernambuco, Thalis Araújo. De acordo com Ana Paula Canto de Lima, a partir da denúncia de adultização do influenciador Felca no YouTube houve grande comoção social em torno do assunto, o que fez com que as votações sobre a lei se acelerassem.

Veja a entrevista

"É algo muito similar ao que aconteceu com a atriz Carolina Dieckmmann, porque na época, com o vazamento dos nudes dela, a legislação que estava em trâmite foi acelerada e entrou em vigor. A denúncia de Felca fez com que parássemos e disséssemos: ‘é para ontem, vamos agilizar’”, comenta.

Dados sobre abuso sexual infantil no Brasil

O Brasil ocupa a quinta posição num ranking de 51 países com o maior número de denúncias de abuso sexual infantil pela internet. De 2022 para 2024, o país viu as notificações se multiplicarem, passando da 27ª posição para a atual. Nos primeiros lugares aparecem Bulgária, Reino Unido, Holanda e Alemanha, nessa ordem.

As informações estão no relatório da rede internacional InHope, que reúne 55 canais de denúncia de crimes na internet pelo mundo. A rede está presente em 51 países e, no Brasil, quem recebe os registros e faz a contagem é a SaferNet, entidade que desde 2006 atua em parceria com o Ministério Público Federal.

Mudanças do ECA Digital

O ECA Digital é uma atualização da legislação lançada na década de 1990. Agora, ela protege crianças e adolescentes no âmbito virtual, ou seja, nas redes sociais, plataformas e startups. Essas empresas, ainda que estejam fora do Brasil, vão precisar se adaptar para cumprir as normas de proteção que foram estabelecidas.

“[Se descumprirem] elas vão ser penalizadas. Esses aplicativos dedicados ao público com 16 anos ou mais requerem uma fiscalização parental. Os pais precisam acompanhar o uso desses aplicativos. Inclusive, eles [os pais] autorizam na própria plataforma”, relata Luzia Valois.

“Eu acredito que a mudança também envolve a questão cultural. Então, a gente precisa entender a importância de a sociedade estar de olhos abertos às crianças que usam celulares. Alguns estabelecimentos já estão proibindo a entrada de crianças com esses aparelhos”, complementa Valois.

Principais regras do ECA Digital

Responsabilidade das plataformas (dever de cuidado)

Verificação de idade confiável

Privacidade por padrão (privacy by design)

Ferramentas de supervisão parental

Remoção imediata de conteúdo ilícito

Proteção de dados

Publicidade proibida

Proibição de loot boxes e similares

Fiscalização.

Autuação

Em caso de descumprimento das regras do ECA Digital, as empresas vão ser autuadas e terão até 30 dias para fazer a correção. A depender do número de usuários e de infrações, as multas podem chegar a R$ 50 milhões, além da suspensão temporária de atividades e outras sanções administrativas. A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) vai fiscalizar o ambiente rigorosamente.

“A legislação em si traz advertências, multas, suspensão temporária e proibição das atividades, se for o caso. A ANPD vai funcionar como uma agência reguladora. Ela vai observar as denúncias e os relatórios trazidos pelas plataformas que têm mais de um milhão de usuários e, com tudo que coletou, vai trazer transparência para a sociedade”, garante Ana Paula.

“As plataformas precisam se adequar em até seis meses, mas nada impede que elas comecem a fazer alterações nas políticas internas para tentar trazer essa segurança e até mostrar uma boa vontade. Seis meses é um período muito curto para se fazer o que é preciso. Na minha opinião, isso trouxe uma carga muito grande para as plataformas. Às vezes, são pequenas empresas. Agora vão ter que olhar para isso”, aponta a advogada.

Canais de denúncia

100 - Disque Direitos Humanos

190 - Polícia Militar 190

Conselhos Tutelares

(81) 3225-5107 – Ministério Público de Pernambuco

Todas as denúncias podem ser feitas de forma anônima, e o sigilo das informações é garantido, a fim de proteger o denunciante e encorajar a notificação.

Em casos de violência na internet (abuso, exploração sexual digital, etc.), todos os canais acima são válidos. É importante que a informação seja complementada com o máximo de dados possível (prints, links, nomes de usuário).

Veja também