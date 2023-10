Ecko, Carlinhos Três Pontes e Faustão viveram e morreram na mesma comunidade

A- A+

Berço da família de milicianos de sobrenome Braga, a comunidade Três Pontes, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, foi também palco das mortes de três integrantes do clã. A última foi de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, baleado durante uma operação policial no último dia 23, que gerou uma violenta reação do grupo criminoso quando 35 ônibus e um trem foram queimados. Ele era sobrinho dos milicianos Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, Wellington da Silva Braga, o Ecko, e Carlos da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes.

Zinho é hoje um dos bandidos mais procurados do Rio, chefe da maior milícia do estado. Seus irmãos Ecko e Carlinhos morreram em 2021 e 2017, respectivamente, em circunstâncias semelhantes: foram interceptados por policiais quando faziam visitas na Três Pontes.

Apontado como um dos chefes do grupo paramilitar, Carlinhos estava na casa de uma de suas mulheres quando foi surpreendido por uma operação do Departamento Geral de Polícia Especializada (DPGE), da Polícia Civil. O imóvel foi cercado pelas equipes, mas, de acordo com o divulgado na época, o miliciano não quis se estregar e chegou a lutar com um delegado. Acabou atingido por um tiro de fuzil no peito.

Carlinhos ainda foi levado para o Hospital municipal Lourenço Jorge, Na Barra da Tijuca, mas não resistiu. Com o criminoso foram apreendidos uma pistola, um fuzil e um revólver.

Operação Dia dos Namorados

Já Ecko estava na casa da mulher e dos filhos, em 12 de junho, quando a Operação Dia dos Namorados — que ganhou esse nome devido à data — foi deflagrada. Na ocasião, o Setor de Inteligência da Polícia Civil obteve uma informação de que ele visitaria a família naquele dia.

Quando o miliciano percebeu a presença dos policiais, ele tentou fugir pelos fundos da residência. Acabou sendo interceptado por agentes. Houve confronto e Ecko foi atingido por dois tiros na altura do coração. Ele foi levado de helicóptero para o Hospital municipal Miguel Couto, mas chegou morto à unidade de saúde.

