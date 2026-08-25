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Eclipse Lunar Eclipse lunar 'quase total' será visível no Brasil nesta semana; saiba como observar Mais de 90% da Lua ficará encoberta entre esta quinta-feira (27) e sexta-feira (28)

Um eclipse lunar "quase total" será visível em todo o Brasil na noite entre quinta-feira (27), e sexta-feira (28).

Em 12 de agosto, ocorreu um eclipse solar total no Hemisfério Norte, que não pôde ser visto do Brasil.

Segundo o Observatório Nacional (ON), antes ou depois de um eclipse solar, sempre ocorre um eclipse lunar, geralmente com cerca de duas semanas de diferença devido ao alinhamento dos astros.

A astrônoma do ON, Josina Oliveira do Nascimento, afirmou que o eclipse desta semana terá grande magnitude: 96,2% da Lua ficará obscurecida, o que o tornará visualmente semelhante a um eclipse total.

O eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na sombra projetada pela Terra. "O Sol incide na Terra e uma sombra se forma no espaço.

Essa sombra tem duas partes: a penumbra (sombra clara) e a umbra (sombra escura)", explicou Josina.

Segundo o ON, no fenômeno desta semana, a Lua mergulhará profundamente na umbra, criando o efeito de uma "mordida" que cobrirá quase todo o disco lunar.

Qual o horário do eclipse lunar?

O eclipse lunar poderá ser visto em todo o Brasil, dependendo apenas das condições do tempo. A duração da fase parcial, que é a mais perceptível, será de 3 horas e 18 minutos.

Veja os horários, segundo o ON:

Início do eclipse penumbral: 27 de agosto, às 22h24

Início do eclipse parcial: 27 de agosto, às 23h34

Máximo do eclipse parcial: 28 de agosto, às 01h13 (momento de maior obscurecimento)

Fim do eclipse parcial: 28 de agosto, às 02h52

Fim do eclipse penumbral: 28 de agosto, às 04h02

Como observar?

Segundo o ON, ao contrário do eclipse solar, que exige o uso rigoroso de filtros para evitar danos permanentes à retina, o eclipse lunar é totalmente seguro. "Para ver o eclipse da Lua não é preciso nenhum aparato, basta olhar e contemplar pelo tempo que quiser", afirmou Josina.

A astrônoma disse que os brasileiros precisam apenas torcer para que o tempo não esteja nublado.

Quando será o próximo eclipse lunar?

Quem perder o eclipse lunar desta semana terá de ter paciência para observar o próximo.

De acordo com o ON, no ano que vem, dois eclipses lunares devem ocorrer, mas ambos serão do tipo penumbral, em que a diferença de brilho é quase imperceptível a olho nu.

Em 2028, haverá um eclipse parcial da Lua visível em todo o Brasil, na noite entre 11 e 12 de janeiro, mas o obscurecimento será de apenas 2,4%. No mesmo ano, também haverá um eclipse parcial da Lua e outro total, que não serão visíveis no Brasil.

Um eclipse lunar total visível em todo o País só deve ocorrer na noite entre 25 e 26 de junho de 2029.

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