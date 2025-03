A- A+

LUA DE SANGUE Eclipse Lunar Total: Observatório Astronômico do Alto da Sé reabre para visitação do público Evento de reinauguração marca chegada do Eclipse Lunar Total, previsto para a madrugada desta sexta-feira (14)

O Observatório Astronômico do Alto da Sé, localizado no bairro do Sítio Histórico, em Olinda, reabriu suas funcionalidades ao público na noite desta quinta-feira (13).

A reabertura do local antecede a chegada do Eclipse Lunar Total, prevista para ocorrer na madrugada da sexta-feira (14), por volta das 2h09.

O fenômeno irá atingir sua totalidade às 3h26 e o ponto máximo às 3h58. A programação seguirá até a finalidade do eclipse lunar, prevista para às 4h32.

O Observatório Nacional fará a transmissão ao vivo do eclipse lunar em sua página no YouTube, a partir da 0h30.

O espaço, que estava fechado temporariamente há mais de um ano, contou com a presença de gestores do Governo de Pernambuco e da Prefeitura de Olinda, além de entusiastas.

“Estamos abrindo hoje o observatório para contemplação do eclipse total da lua. Retomamos as atividades após um ano fechados para visitação, permitindo uma melhor abordagem sobre a história do local e da astronomia pernambucana”, destacou o coordenador do Observatório Astronômico do Alto da Sé, Cleiton Batista.

O evento contou com a participação de vários entusiastas da astronomia, entre eles, a nutricionista Fabíola Ponzi, 39, que revelou estar animada com a reinauguração do observatório.

“Trouxe as crianças hoje para o retorno da Exposição de Telescópios, do Espaço Ciência, para que tenham a experiência de ver a Lua. Tivemos a oportunidade de vir na Superlua, na Lua Cheia. Eles gostam desse tipo de interação, dessa atividade. Meus dois filhos são medalhistas na Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, então é um incentivo para que eles se aproximem e tenham esse apoio. E, com os mais novos, é para que aprendam, gostem e acompanhem um pouco, tentando entender mais sobre ciência", comentou.

O Diretor de Difusão Científica do Governo do Estado de Pernambuco, Diogo Lopes, ressaltou a importância da reinauguração do observatório para a ciência em Pernambuco.

“Viemos presenciar o restauro deste importante equipamento da cidade de Olinda, o que não acontecia desde 2004. É um espaço fundamental para a ciência de Pernambuco, a astronomia do estado e a concepção do universo de maneira geral”, contemplou .

