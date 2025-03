Eclipse lunar total: Lua de Sangue poderá ser vista em Pernambuco; veja horários e onde assistir

A- A+

Os céus do Brasil serão palco de um raro fenômeno astronômico na madrugada desta sexta-feira (14): um eclipse lunar total, também conhecido popularmente como Lua de Sangue.

O eclipse ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando a sua sombra sobre o satélite natural, que adquire uma tonalidade avermelhada.

O fenômeno será visível em grande parte das Américas, Europa, África e algumas regiões da Ásia. Em Pernambuco, caso as condições climáticas permitam, o eclipse poderá ser visto a partir das 2h09, atingindo a totalidade às 3h26 e o ponto máximo às 3h58. O fim da totalidade será às 4h32.

A fase total, portanto, que é quando a Lua adquire a coloração vermelha, terá duração de cerca de 1 hora e seis minutos.

O fim da parcialidade será às 5h48, mas não será visto até esse instante, pois a Lua irá sumir do céu às 5h30.

O Observatório Nacional fará a transmissão ao vivo do eclipse lunar em sua página no YouTube, a partir da 0h30.

Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), será possível ver o eclipse no Observatório Astronômico do Alto da Sé, que será reaberto ao público na noite desta quinta-feira (13). A programação no local terá início às 20h e seguirá até 4h30 da sexta-feira (14).

"Observar um eclipse é um momento de encantamento, mas também de aprendizado e reflexão sobre o nosso lugar no universo. Democratizar o acesso a essas experiências é essencial para estimular a curiosidade e o pensamento crítico de pessoas de todas as idades", destaca o diretor de Sensibilização e Difusão Científica da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Diogo Lopes de Oliveira.

A astrônoma e gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência do Observatório Nacional, Josina Nascimento, explica que a sombra do eclipse é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta, e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol.

"Quando a Lua entra na penumbra, temos o eclipse penumbral, e quando entra na umbra, temos o eclipse parcial. Quando a Lua está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total. Todo eclipse total passa pelas fases penumbral e parcial antes e depois da fase total. Após o eclipse total há novo eclipse parcial e novo eclipse penumbral, pois a Lua estará saindo da sombra da Terra", explica a astrônoma.

O início do eclipse penumbral será à 0h57, com fim às 7h (também não visível, pois a Lua não estará mais no céu).

Segundo o Observatório Nacional, o eclipse da Lua poderá ser visto a olho nu, ou seja, sem uso de instrumentos e não requer nenhum cuidado com os olhos, podendo-se olhar pelo tempo que desejar.

A Lua já estará bem alta no céu no início do eclipse penumbral e vai ficar do lado oeste durante todo o eclipse. O lado oeste é o lado onde o sol se põe. A recomendação é que as pessoas se posicionem em locais que tenham vista desimpedida para o oeste.

Eclipse lunar total: por que a Lua fica avermelhada?

O aspecto avermelhado da Lua durante o eclipse total se deve à forma como a luz do Sol interage com a atmosfera terrestre, de acordo com o Observatório Nacional. Mesmo totalmente encoberta pela sombra escura da Terra, a Lua ainda recebe luz solar indiretamente, filtrada pela atmosfera.

"A luz branca do Sol penetra na atmosfera e as cores azul e violeta são dispersadas pelos gases atmosféricos. Já as tonalidades mais próximas do vermelho conseguem atravessar com mais facilidade, conferindo à Lua essa coloração característica", destaca Josina Nascimento.

Próximos eclipses no Recife

De acordo com o site Time and Date, plataforma especializada em compilar fenômenos astronômicos, esses serão os próximos eclipses vistos no Recife:

- Eclipse lunar penumbral: 7 de setembro de 2025

- Eclipse lunar parcial: 27 e 28 de agosto de 2026

- Eclipse solar parcial: 6 de fevereiro de 2027

- Eclipse lunar penumbral: 20 de fevereiro de 2027

- Eclipse lunar penumbral: 17 de agosto de 2027

- Eclipse lunar parcial: 12 de janeiro de 2028

- Eclipse solar parcial: 26 de janeiro de 2028

- Eclipse lunar penumbral: 6 de julho de 2028

Os próximos eclipses lunares totais, com a Lua de Sangue, na capital pernambucana, serão em 26 de junho de 2029 e 20 de dezembro de 2029.



