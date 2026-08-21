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ESPETÁCULO NO CÉU Eclipse que vai cobrir 93% da Lua poderá ser visto em Pernambuco na próxima semana; saiba horários Fenômeno terá seu ponto máximo à 1h12, quando quase todo o disco lunar estará encoberto pela sombra da Terra

Os pernambucanos terão a oportunidade de acompanhar um eclipse lunar parcial entre o fim da noite da próxima quinta-feira (27) e a madrugada de sexta-feira (28).

O fenômeno, que também poderá ser visto em todo o Brasil, será observado a olho nu, desde que haja condições climáticas favoráveis.

O eclipse penumbral começará às 22h21. A parte mais visível do eclipse lunar parcial terá início às 23h33, quando uma parte da Lua passará a ser encoberta pela umbra, a região mais escura da sombra terrestre.

O auge do fenômeno será à 1h12, já na madrugada de sexta-feira. A magnitude máxima do eclipse lunar será de 93%. Ou seja, grande parte do disco lunar estará coberto pela sombra da Terra.

O eclipse parcial terminará às 2h51 e a fase penumbral ainda se estenderá até 4h01.

A principal recomendação para acompanhar o eclipse é estar em um local com boa visibilidade do céu e pouca interferência de nuvens e iluminação artificial.

De acordo com a astrônoma do Observatório Nacional Josina Nascimento, a Lua irá ganhar uma coloração avermelhada durante o fenômeno.

“A Lua não vai entrar totalmente na umbra, ela quase vai entrar. Vai funcionar como se fosse um eclipse total porque ela vai começar a ficar vermelha, e essa vermelhidão é o reflexo da luz do Sol batendo na atmosfera da Terra”, afirmou.

Ponto máximo do eclipse no Recife: 93% da Lua estará encoberta | Foto: Time and Date/Reprodução

Eclipse lunar

Um eclipse lunar acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados, com o nosso planeta posicionado entre os outros dois astros. Dessa forma, a Terra projeta sua sombra sobre a superfície lunar.



Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta; e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol.

“Quanto mais perfeito é o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior é a duração do eclipse total”, destaca o Observatório Nacional.

Quando a Lua entra na penumbra, ocorre o eclipse penumbral; quando entra na umbra, o eclipse parcial; e, quando está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total.

Próximos eclipses no Recife

De acordo com o site Time and Date, plataforma especializada em compilar fenômenos astronômicos, esses serão os próximos eclipses vistos no Recife:



- Eclipse solar parcial: 6 de fevereiro de 2027

- Eclipse lunar penumbral: 20 de fevereiro de 2027

- Eclipse lunar penumbral: 17 de agosto de 2027

- Eclipse lunar parcial: 12 de janeiro de 2028

- Eclipse solar parcial: 26 de janeiro de 2028

- Eclipse lunar penumbral: 6 de julho de 2028

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