Eclipse que vai cobrir 93% da Lua poderá ser visto em Pernambuco na próxima semana; saiba horários
Fenômeno terá seu ponto máximo à 1h12, quando quase todo o disco lunar estará encoberto pela sombra da Terra
Os pernambucanos terão a oportunidade de acompanhar um eclipse lunar parcial entre o fim da noite da próxima quinta-feira (27) e a madrugada de sexta-feira (28).
O fenômeno, que também poderá ser visto em todo o Brasil, será observado a olho nu, desde que haja condições climáticas favoráveis.
O eclipse penumbral começará às 22h21. A parte mais visível do eclipse lunar parcial terá início às 23h33, quando uma parte da Lua passará a ser encoberta pela umbra, a região mais escura da sombra terrestre.
O auge do fenômeno será à 1h12, já na madrugada de sexta-feira. A magnitude máxima do eclipse lunar será de 93%. Ou seja, grande parte do disco lunar estará coberto pela sombra da Terra.
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O eclipse parcial terminará às 2h51 e a fase penumbral ainda se estenderá até 4h01.
A principal recomendação para acompanhar o eclipse é estar em um local com boa visibilidade do céu e pouca interferência de nuvens e iluminação artificial.
De acordo com a astrônoma do Observatório Nacional Josina Nascimento, a Lua irá ganhar uma coloração avermelhada durante o fenômeno.
“A Lua não vai entrar totalmente na umbra, ela quase vai entrar. Vai funcionar como se fosse um eclipse total porque ela vai começar a ficar vermelha, e essa vermelhidão é o reflexo da luz do Sol batendo na atmosfera da Terra”, afirmou.
Eclipse lunar
Um eclipse lunar acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados, com o nosso planeta posicionado entre os outros dois astros. Dessa forma, a Terra projeta sua sombra sobre a superfície lunar.
Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta; e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol.
“Quanto mais perfeito é o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior é a duração do eclipse total”, destaca o Observatório Nacional.
Quando a Lua entra na penumbra, ocorre o eclipse penumbral; quando entra na umbra, o eclipse parcial; e, quando está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total.
Próximos eclipses no Recife
De acordo com o site Time and Date, plataforma especializada em compilar fenômenos astronômicos, esses serão os próximos eclipses vistos no Recife:
- Eclipse solar parcial: 6 de fevereiro de 2027
- Eclipse lunar penumbral: 20 de fevereiro de 2027
- Eclipse lunar penumbral: 17 de agosto de 2027
- Eclipse lunar parcial: 12 de janeiro de 2028
- Eclipse solar parcial: 26 de janeiro de 2028
- Eclipse lunar penumbral: 6 de julho de 2028