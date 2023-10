A- A+

ECLIPSE SOLAR Eclipse solar anular foi observado em Pernambuco, com movimentação no Observatório da Sé, em Olinda Fenômeno deixa a lua alinhada entre a terra e sol, formando uma espécie de "anel de fogo"

Neste sábado (14), foi possível observar o eclipse anular do Sol em todo o Brasill, inclusive em Pernambuco. O fenômeno, que acontece quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, causou movimentação intensa de pessoas no Observatório da Sé, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O Brasil foi o último país a assistir ao eclipse, no período da tarde, e o seu ponto máximo teve cerca de cinco minutos. Já em Pernambuco o fenômeno pôde ser visto na sua forma anular e a cobertura do disco solar na capital chegou a 92,2% no ponto máximo do eclipse.





Crédito: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

No Observatório Astronômico do Alto da Sé, a curiosidade em observar com mais nitidez o fenômeno, reuniu famílias e amigos. A exemplo do estudante Oscar Muniz, 23 anos, animado para o evento, considerado por ele como um momento especial.







“Nós sempre observamos isso nos filmes, então é uma coisa que a gente quer ver justamente por ser uma experiência única” disse.



E a servidora pública Jeanne Lima, 41 anos, nunca tinha visitado o Alto da Sé e achou que a oportunidade se tornaria mais especial no dia do eclipse. “Estou aproveitando o momento com a família. É algo novo pra mim também, eu nunca tinha visto”, disse a servidora.

Carnaval para assistir ao eclipse

E como não poderia deixar de ser, já que tudo em Olinda combina com Frevo, quem esteve no Observatório pôde curtir o fenômeno com máscaras carnavalescas disponibilizadas pelo espaço.



A ação, uma medida de segurança para observação do sol, ganhou inspiração da La Ursa, um dos simbolos da Folia de Momo no Estado.



"Esperávamos muita gente, mas não tanto assim", enfatizou Clarissa Manguinho, monitora do Observatório. Ela completa afirmando que a ideia das máscaras era para "trazer um pouco da Cultura pernambucana", além de proteger a visão. "Pode ter risco de queimaduras, até cegueira, permanente ou temporária. Então, essas lentes especiais que temos aqui, servem para poder observar o disco solar”, completou.



Nuvens atrapalharam início do eclipse

Por causa da formação de nuvens, não foi possível observar o início do eclipse. Alguns presentes no local se mostraram frustrados.

Crédito: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Apesar da espera de algumas horas para ver o eclipse, por volta das 17h, foi possível observar parte do fenômeno do eclipse solar em Olinda.

