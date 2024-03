Eclipse solar: confira onde e dicas de como assistir o evento raro em 8 de abril

A- A+

Quem estiver na América do Norte, no dia 8 de abril, poderá assistir a um eclipse solar total. Já quem estiver na Europa, verá o fenômeno parcialmente. O evento astrológico acontece quando a Lua, a Terra e o Sol ficam completamente alinhados e os raios solares são bloqueados por algum tempo.

Mesmo não sendo possível assistir do Brasil, a NASA permitirá acompanhamento através das redes sociais e canais oficiais. O eclipse solar total começará no Oceano Pacífico Sul e cruzará a América do Norte, passando pelo México, Estados Unidos e Canadá. O evento começará na costa do Pacífico do México por volta das 16h07 — horário de Brasília —, antes de entrar nos EUA, no Texas.

De lá, passará por Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine. Segundo a Nasa, pequenas partes do Tennessee e Michigan também sofrerão o eclipse solar total.

Então, o fenômeno seguirá para o Canadá, através do sul de Ontário, e continuará por Quebec, New Brunswick, Ilha do Príncipe Eduardo e Cape Breton. A previsão é que o eclipse saia da América do Norte, na costa atlântica de Newfoundland, Canadá, às 17h46 — horário de Brasília.

Na Europa, o Reino Unido e a Irlanda não verão a totalidade do eclipse. O evento só será visível ema algumas áreas quando o sol se pôr. Quem estiver no País de Gales, na Escócia, e noroeste e sudoeste da Inglaterra terá mais sorte. Enquanto isso, toda a Irlanda do Norte e a República da Irlanda verão o eclipse parcial.



Esse eclipse demorará 20 anos para se repetir, sendo visto apenas novamente em 2044.

À medida que o sol se põe, o eclipse parcial aparecerá nessas regiões aproximadamente às 21h54 — horário de Brasília. O próximo eclipse total na Europa ocorrerá em 12 de agosto de 2026 na Groenlândia, Islândia e norte da Espanha.

Como assistir?

A NASA recomenda que, para assistir ao fenômeno, é preciso olhar através de óculos de visualização solar seguros — óculos de eclipse— ou de um visualizador solar portátil seguro. Além disso, é possível optar por um método de visualização indireta, como um projetor pinhole.

Os óculos utilizados no cotidiano, por mais escuros que sejam, não são seguros para ver o sol. Os de eclipse não são óculos de sol normais. A NASA não aprova nenhuma marca específica de visualizadores solares.

Caso o objeto de visualização esteja rasgado, arranhado ou danificado de outra forma, o ideal é descartar o dispositivo. A NASA também aconselha usar visualizadores portáteis com câmeras, binóculos ou telescópios, pois requer diferentes tipos de filtros solares.

Veja também

SAÚDE Gosta de deitar no chão? Alguns minutos nesta posição podem ter um efeito calmante no corpo