O eclipse solar do próximo sábado (14) poderá ser visto no Recife e em todo o Brasil. Para contemplar o fenômeno astronômico, o Espaço Ciência e o Observatório da Sé, em Olinda, estarão abertos e receberão a população. A data inclusive irá abrir o início da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que se estenderá até 20 de outubro.

A abertura do Observatório, que fica no Alto da Sé, em Olinda, será às 14h. A observação do Sol começará às 15h e o encerramento das atividades, às 20h.

Além de telescópios, no local serão disponibilizadas máscaras carnavalescas, produzidas para observação do Sol com segurança.

Já no Espaço Ciência, a contemplação do disco solar será das 15h às 17h, na Praça do Pensador, que fica próxima ao prédio administrativo do museu.

A última entrada será às 16h e a observação dependerá das boas condições meteorológicas do momento.

Tanto no Observatório da Sé quanto no Espaço Ciência, as entradas serão gratuitas.

Eclipse solar

No eclipse, a Lua estará alinhada entre a Terra e o Sol, deixando apenas um "anel de fogo" brilhante ao redor da borda do Sol.

Nos estados do Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, o eclipse será visível como anular. Nos demais estados do país, será parcialmente visível. A cobertura do disco solar na capital pernambucana chegará a 92,2% no ponto máximo do eclipse.

Quem observar o eclipse no Recife poderá perceber o Sol como uma espécie de "anel de fogo", no pico, marcado para ocorrer às 16h47, cuja magnitude será de 0,922, numa escala que vai até 1.0. O início do fenômeno será às 15h31.

Com duração de uma hora e 42 minutos, o fenômeno deixará de ser visto às 17h13 com o pôr-do-sol - o eclipse, no entanto, seguirá até 17h52, quando não será mais visível da capital pernambucana.





O Nordeste terá as duas capitais brasileiras com melhor visualização do eclipse solar. Em Natal (RN), atingirá pico de 95,3% do disco solar coberto. Já em João Pessoa (PB), a magnitude do evento será de 94,9%.

O fenômeno poderá ser observado na América do Norte, exceto em parte da Groenlândia; em toda a América Central; e na América do Sul, exceto ao sul do Chile e da Argentina.

Próximos eclipses

De acordo com o site Time and Data, especialista em catalogar eclipses e outros fenômenos astronômicos, 2023 ainda reserva um eclipse lunar parcial visível no Recife, no dia 28 de outubro. Na ocasião, cerca de 1,2% do disco lunar será coberto.

Os próximos eclipses solares visíveis no Recife acontecerão em 6 de fevereiro de 2027 (pico de 78,7% de cobertura), 26 de janeiro de 2028 (pico de 40,8%) e 20 de março de 2034 (pico de 78,8%).

Em 12 de agosto de 2045, o dia finalmente vai virar noite no Recife, quando está previsto um eclipse solar total. A magnitude desse fenômeno, que terá pico às 16h19 será de 100%, e a duração, de 2 minutos e 44 segundos. Depois desse, o seguinte será em 26 de outubro de 2125.

