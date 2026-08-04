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FENÔMENO Eclipse solar total ocorre em 12 de agosto; saiba como e onde assistir ao fenômeno Fenômeno cruzará a Groenlândia, Islândia, norte da Rússia, Espanha e uma pequena parte de Portugal

Um eclipse solar total transformará o céu de cinco regiões do mundo no próximo dia 12 de agosto. O fenômeno cruzará a Groenlândia, a Islândia, o norte da Rússia, a Espanha e uma pequena parte de Portugal, onde ficará totalmente visível.

O fenômeno acontece quando o sol, a lua e a terra ficam perfeitamente alinhados, fazendo com que a lua cubra completamente o disco solar.

Na data, a sombra da lua percorrerá apenas uma estreita faixa do Hemisfério Norte, podendo ser acompanhada parcialmente em outras regiões.

Com isso, o eclipse solar parcial também deve ser visto em partes do norte dos Estados Unidos - do Alasca à Carolina do Norte -, em quase todo o Canadá e Europa, além do noroeste da África.

Segundo a Nasa, na Europa continental e na África, o sol vai se pôr enquanto ainda estiver parcialmente eclipsado, criando a oportunidade de assistir o eclipse ao pôr do sol.

"Para a maioria das pessoas na faixa de totalidade, o Sol ficará totalmente eclipsado por menos de dois minutos. Para quem estiver próximo ao centro da faixa de totalidade, na Groenlândia, Rússia ou no Atlântico Norte, a totalidade durará um pouco mais, mas ainda menos de dois minutos e meio", afirmou a Nasa.

Brasil de fora

No Brasil, o alinhamento não será suficiente para que o fenômeno apareça no céu. Com isso, quem está no país não poderá observar o eclipse.

A resposta está na trajetória da sombra da Lua. Para que um eclipse solar seja observado, é preciso que essa sombra alcance a região onde o observador está.

Como neste ano o satélite natural da Terra passará exclusivamente pelo Hemisfério Norte, nenhum estado brasileiro ficará dentro da área onde o fenômeno será visível, nem mesmo de forma parcial.

Como assistir

Interessados em acompanhar o eclipse poderão assistir ao fenômeno ao vivo, no site da Nasa, no próximo dia 12 de agosto, a partir das 13h15 (horário de Brasília).

A Nasa reforça que somente durante os breves momentos de totalidade, quando a lua bloqueia completamente a face brilhante do sol, os observadores podem olhar diretamente para o eclipse sem proteção para os olhos.

"Antes e depois da totalidade, todos que observam o sol devem usar proteção ocular para visualizar as fases parciais do eclipse, quando a lua cobre apenas parte do disco solar. Os observadores podem usar óculos de proteção solar, visores solares portáteis ou outros filtros solares seguros que bloqueiam a maior parte da luz solar e previnem danos aos olhos", explica a Nasa.

Ação do Google

Para entrar no clima do fenômeno, o Google promove uma ação para quem busca sobre o assunto na plataforma.

Ao pesquisar por "eclipse solar de 12 de agosto" na ferramenta de buscas do Google, aparece uma imagem com a formação de um eclipse na tela momentos antes das informações surgirem.

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