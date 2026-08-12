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Fenômeno Eclipse solar total desta quarta (12) vai escurecer o céu para 15 milhões de pessoas no mundo No Brasil, o fenômeno não poderá ser visto de nenhuma parte do País, nem mesmo de forma parcial

Moradores da Rússia, Espanha, Groenlândia, Islândia e de uma parte de Portugal poderão acompanhar nesta quarta-feira, 12, um raro eclipse solar em sua totalidade. Em outras partes da Europa e também da América do Norte, a visibilidade será parcial

Conforme o site Time and Date, cerca de 980 milhões de pessoas vivem em áreas que serão afetadas por um eclipse parcial ou total. Destas, cerca de 15,2 milhões de pessoas vivem ao longo da faixa de totalidade.

No Brasil, o fenômeno não poderá ser visto de nenhuma parte do País, nem mesmo de forma parcial. Entretanto, o Observatório Nacional fará a retransmissão ao vivo através de seu canal do YouTube, a partir das 12 horas (Horário de Brasília).

Totalidade visível em 5 países

A faixa de totalidade começa no extremo norte da Rússia, atravessa a Groenlândia e a extremidade oeste da Islândia, e depois percorre o norte e o leste da Espanha.

Ainda segundo o site Time and Date, a faixa de totalidade também abrange alguns quilômetros quadrados do canto nordeste de Portugal.

O fenômeno deverá durar até dois minutos e 18 segundos. Em algumas partes da Europa, as pessoas vão ver um eclipse solar parcial, onde a Lua parecerá "dar uma mordida" no Sol, diminuindo ligeiramente seu brilho.

O eclipse parcial também será visível em toda a região norte da América do Norte.

Ainda segundo Time and Date, antes de 2026, a última vez que a Lua cobriu completamente o Sol foi durante o eclipse solar total que atravessou o México, os Estados Unidos e o Canadá em 8 de abril de 2024.

Quando serão os próximos eclipses solares?

Eclipses solares totais ou anulares acontecem na Terra em média 1 vez ao ano, mas cobrem faixas muito restritas do planeta, o que dá a sensação de serem fenômenos raros.

- Eclipse Anular do Sol de 6 de fevereiro de 2027: a faixa de visibilidade do eclipse anular vai estar sobre o mar, tangenciando o litoral extremo leste do Estado do Rio de Janeiro O eclipse será visto como parcial em quase todo o Brasil, exceto o extremo noroeste;

- 2 de agosto de 2027: O próximo eclipse solar total no mundo cruzará o sul da Espanha, o norte da África e a Arábia Saudita. Está sendo muito falado desde já por conta de sua duração que será de 6min23seg. O eclipse total de maior duração do século XXI foi o de 22 de julho de 2009, cuja duração foi de 6min39seg

- 12 de agosto de 2045: O próximo eclipse solar total visível no Brasil terá sua faixa de totalidade cruzando estados das regiões Norte e Nordeste e parcialidade no restante do País.

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