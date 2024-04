Eclipse solar total: veja o horário, onde e como observar o fenômeno raro

A- A+

Um eclipse solar total poderá ser visto em países da América do Norte na próxima segunda-feira (8). O fenômeno raro, que ocorre quando “o dia vira noite”, também poderá ser visto, parcialmente, na Europa. Apesar de não haver possibilidade em assistir do Brasil, espectadores curiosos pelo evento astronômico terão a opção de acompanhar através das redes sociais e canais oficiais da Nasa, a agência espacial norte-americana.

O fenômeno terá início no Oceano Pacífico Sul e cruzará a América do Norte, passando pelo México, Estados Unidos e Canadá. O eclipse começará na costa do Pacífico do país latino por volta das 15h07 — horário de Brasília —, antes de entrar no Texas (EUA).

O que é o eclipse solar?

O eclipse solar ocorre quando a Lua se posiciona à frente da Terra e do Sol, bloqueando os raios solares, diz Rodrigo Negreiros, professor do Departamento de Física da UFF (Universidade Federal Fluminense). O movimento, entretanto, ocorre todos os meses em razão da órbita da Terra. O evento astronômico, como o que ocorrerá na América do Norte, acontece porque a Lua cruza o plano da órbita da Terra.

Qual a data do eclipse solar?

O evento astronômico poderá ser visto na próxima segunda-feira (8).

Qual o horário do eclipse solar?

O fenômeno deve acontecer a partir das 15h07 no horário de Brasília. A primeira região que poderá acompanhar a ocorrência do fenômeno, nesse primeiro momento, é a costa do Pacífico do México, de acordo com a Nasa. Depois, o eclipse já vai ser visto no Texas, estado ao sul dos Estados Unidos. No Canadá, o evento astronômico poderá ser assistido por volta das 16h16.

De onde poderá ser visto o eclipse solar?

O eclipse que vai acontecer poderá ser visto, caso as condições climáticas sejam favoráveis, apenas por pessoas em países da América do Norte (Canadá, Estados Unidos e México). Em alguns lugares da Europa, o evento astronômico também poderá ser acompanhado, parcialmente.

Quem não está na rota do eclipse, poderá acompanhar a transmissão do evento por meio das redes sociais da Nasa. Com fotógrafos posicionados ao longo de todo o caminho do fenômeno, a agência espacial espera contar com mais de 90 minutos de imagens para fazer a análise científica. O projeto já selecionou e enviou suportes de rastreamento para mais de 70 pessoas que estarão posicionadas ao longo do caminho do eclipse nos Estados Unidos e no México.

Quando foi o último eclipse solar?

No Brasil, o último eclipse solar total que pôde ser visto aconteceu aconteceu em 1994, ou seja, há 20 anos. Pessoas de quase todo o país puderam acompanhar a ocorrência deste evento astronômico.

No ano passado, em 14 de outubro de 2023, espectadores brasileiros também puderam acompanhar um eclipse solar — mas neste caso, ele ocorreu parcialmente, na forma anular, quando “o Sol não fica totalmente encoberto pela Lua, restando apenas um anel visível do disco solar”, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Qual o próximo eclipse solar no Brasil?

Também neste ano ocorrerá um eclipse solar, mas do tipo parcial, quando a Lua “cobre” apenas uma fração do Sol. De acordo com o especialista Negreiros, da UFF, o fenômeno vai acontecer logo no início de outubro, dia 2. A oportunidade de um eclipse solar total vai ocorrer somente em 2045, devido a sua raridade.

É possível assistir o eclipse solar a olho nu?

O professor Rodrigo Negreiros afirma que é extremamente nocivo para seres humanos observar um fenômeno do tipo a olho nu. Ele recomenda o uso, por exemplo, de óculos especiais ou de filtros usados para a confecção de lunetas e binóculos (instrumentos também não apropriados para assistir o evento no céu).

