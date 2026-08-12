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CIÊNCIA Eclipse solar total: veja os quatro signos mais impactados pelo fenômeno desta quarta-feira (12) Eclipse acontece em Leão e coloca signos em processo de mudanças

Um eclipse solar total tomará o céu desta quarta-feira (12), apresentando-se como um dos eventos astrológicos mais significativos do ano. O fenômeno ocorre em Leão e inaugura um capítulo de mudanças em outros quatro signos do zodíaco.

O eclipse, astronomicamente, representa o momento me que a Lua passa entre a Terra e o Sol, encobrindo totalmente o astro solar. No campo da astrologia, no entanto, o evento possui interpretação diversa. Geralmente, eclipses solares estão ligados a recomeços ou mudanças de direção.

Segundo o análise astrológica publicada no site Terra, quatro signos merecem atenção especial diante do fenômeno: Leão, Aquário, Touro e Escorpião.

"O motivo está na posição do eclipse. Como ele acontece próximo aos 20 graus de Leão, ativa diretamente a chamada cruz dos signos fixos. Leão recebe o eclipse, Aquário está no ponto oposto, enquanto Touro e Escorpião formam quadraturas com a posição do fenômeno. Análises astrológicas sobre o evento destacam justamente os signos fixos entre aqueles que podem enfrentar as movimentações mais desafiadoras", destaca a publicação.





Confira o horóscopo de Cláudia Lisboa para o Globo de hoje para os quatro signos em questão:

Leão

Ao ouvir alguém descrevê-lo com palavras antigas, você perceberá o quanto aquela versão deixou de representar quem está se tornando. Responda de forma coerente com seu momento e ocupe o espaço disponível.

Aquário

Quem vinha mantendo distância fará uma aproximação, alterando a dinâmica. Receba a novidade sem tentar enquadrá-la imediatamente, diga o que desperta interesse e preserve margem para descobertas.

Touro

A solução para um impasse surgirá por meio de uma mudança simples na forma de dividir espaço, atenção ou responsabilidades. Experimente o novo arranjo antes de julgá-lo e mantenha o que oferece segurança.

Escorpião

Seu nome será lembrado para uma função que exige constância, poder de decisão e maturidade diante de exposição. Aceite a responsabilidade que for compatível com sua trajetória e organize as etapas.

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