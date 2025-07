Ecoestação: Recife inaugura primeiro Ecoponto da capital em Campo Grande, na Zona Norte

A- A+

Ocorreu, na manhã desta quarta-feira (30), a inauguração do primeiro Ecoponto do Recife, localizado dentro da Ecoestação da avenida Agamenon Magalhães, em Campo Grande, Zona Norte da Capital pernambucana.

O espaço tem o objetivo de ampliar a coleta seletiva e a inclusão socioeconômica dos catadores de recicláveis.

Ecoestação Campo Grande agora abriga o primeiro Ecoponto do Recife | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O equipamento é uma iniciativa do Grupo Orizon em parceria com a Prefeitura do Recife, por meio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), a Owens-Illinois, fabricante de embalagens de vidro, e a Wise, empresa de resina plástica.

Ecoponto do Recife

Primeiro Ecoponto do Recife, o equipamento é voltado exclusivamente para atender catadores de materiais reciláveis, que podem entregar os resíduos e receber o pagamento por quilograma via pix (veja a tabela no final da matéria).

Dentre os materiais que poderão ser comercializados estão papelão, vidro, alumínio (lata), garrafa PET (verde, azul e cristal), PET óleo, ferro, água sanitária, plástico (Pead/PP), panela e tetra pak.

"Esse conceito de valorização de resíduo está no DNA da Orizon, e nada mais justo do que ir um passo a mais na cadeia e tentar ajudar esse ecossistema dos catadores, que é tão nobre e importante para o Brasil. Agora tem um lugar bem organizado e bem situado na cidade para que os catadores possam vir e vender seus recicláveis", destacou o vice-presidente de Economia Circular do Grupo Orizon, João Audi.

João Audi, vice-presidente de Economia Circular do Grupo Orizon | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Ainda de acordo com Audi, a iniciativa pode ser ampliada para outros municípios de Pernambuco.

O Ecoponto da Ecoestação Campo Grande funcionará de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Sustentabilidade e geração de renda

Além de promover sustentabilidade, o novo Ecoponto também ajudará na geração de renda para os catadores de materiais recicláveis.

Presente na inauguração do equipamento, o prefeito do Recife, João Campos, destacou o espaço e explicou que o catador que não tiver Pix poderá ser atendido no "Conexão Cidadã", dentro da Ecoestação, e auxiliado para receber o valor.

"É uma ação muito importante, porque a gente garante renda, proteção ao meio-ambiente e cuidado social. A gente já tem essa Ecoestação da Prefeitura, e agora temos essa nova etapa do Recife Limpa. Agora, os catadores autônomos podem trazer esse material para cá, que eles recebem o Pix na hora. Mas para quem não tem uma conta bancária, temos o Conexão Cidadã, equipamento do governo federal com a prefeitura, onde fazemos toda a orientação social", explicou João Campos.

Prefeito do Recife João Campos. Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco.

O Conexão Cidadã, que atua de forma itinerante, estará na Ecoestação de Campo Grande pelo menos até o dia 15 de agosto. A depender da demanda, o serviço pode se estender por mais tempo. O equipamento funciona das 9h às 16h.

O espaço também oferecerá outros serviços para os catadores como para tirar documentação e também voltados para a saúde.

Incentivo para os catadores

Um dos beneficiados do novo ecoponto será Maurício Silva, de 39 anos. Ele, que é catador da Cooperativa Catadores José Cardoso, ressaltou a importância da iniciativa e destacou os valores que serão recebidos, especialmente o do vidro, que será comercializado por 25 centavos o quilo.

"Os preços estão muito atrativos, inclusive o do vidro, que é um grande problema para o meio ambiente. Os catadores, geralmente, não tem interesse no material, porque o preço não é atrativo. Mas agora o valor está bom e vai ser um atrativo para os catadores coletarem ele", explicou.

Maurício Silva, catador de materiais recicláveis | Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco

Confira a tabela de preços para os materiais:

Papelão: R$ 0,60 por kg

Vidro: R$ 0,25 por kg

Alumínio (lata): R$ 8 por kg

PET (Verde, azul e cristal): R$ 3,15 por kg

PET óleo: R$ 1,45 por kg

Água sanitária: R$ 1 por kg

Plástico (Pead/PP): R$ 1 por kg

Panela: R$ 5 por kg

Tetra Pak: R$ 0,30 por kg

Descarte de resíduos

Além de integrar o Ecoponto, a Ecoestação Campo Grande, assim como os outros 15 equipamentos espalhados pelo Recife, também funciona como ponto de recebimento de móveis velhos, resíduos de pequenas obras residenciais e outros materiais, com volume de até 1m3/dia. O horário de funcionamento é das 8h as 16h, de segunda a sábado, exceto feriados. Confira a lista de locais aqui.

O Ponto de Entrega Voluntária (PEV) é um equipamento disponibilizado à população em mais de 60 pontos estratégicos na cidade para a disposição de resíduos recicláveis (papel, papelão, metal, latas de alumínio, latas de aço, vidro, PET, embalagens em geral e resíduos eletrônicos com dimensões de até 20 a 30cm ou volume inferior a 5L). Confira a lista de locais aqui.

Existem também os equipamentos do Recife Limpa Logística Reversa que recebem medicamentos vencidos ou em desuso, lâmpadas fluorescentes e similares, óleo de cozinha usado, óleos e lubrificantes automotivos, pilhas e baterias, pneus e embalagens de agrotóxicos. Confira a lista de locais aqui.

Grupo Orizon

Com capital aberto na B3 e 17 Ecoparques em 12 estados brasileiros, o Grupo Orizon faz gestão de resíduos em toda a América Latina.

Além do Ecoponto, a empresa gere o Ecoparque de Jaboatão dos Guararapes, que conta com uma área de 1,1 milhão de m² e é responsável pela destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados por cinco municípios da região metropolitana de Recife, desde 2007. O volume total equivale a aproximadamente 4 mil toneladas por dia.



Veja também