ECON Fomenta Relações Bilaterais entre Brasil e EUA

O Encontro de Negócios das Américas (ECON) é um evento que oferece uma experiência americana de forma didática, promovendo conhecimento, networking e negócios bilaterais entre Brasil e Estados Unidos.

O ECON não apenas impulsiona o comércio, mas também fomenta parcerias sólidas e duradouras, tanto com empresas brasileiras quanto com famílias que têm o sonho de morar no exterior como alternativa de vida

Nesse ano, o ECON realizará sua 3ª edição. O evento ocorrerá nas cidades de Natal, João Pessoa, Recife e Fortaleza.

A programação incluirá oito painéis que abordarão temas variados como planejamento tributário, tipos de visto e expansão de empresas nos setores de alimentos, bebidas, construção civil, móveis, pisos e cerâmicas, padarias, supermercados, pizzarias, clínicas, moda, confecções e calçados, tecnologia, energias renováveis e turismo, indústria e serviços

Além dos painéis, haverá um momento especial dedicado à apresentação bilateral entre empresas brasileiras e americanas, visando ampliar investimentos e alcance internacional. ‌

Para o CEO do ECON, Glaucio Uchôa, “ao gerar oportunidades sob a perspectiva de quem empreende nos EUA e deseja investir no Brasil, o ECON atua como um agente facilitador, promovendo a compreensão mútua e abrindo portas para a colaboração econômica”.

O evento reafirma seu compromisso de ser um catalisador para o desenvolvimento de negócios bilaterais.

O ecossistema ECON trabalha ativamente para fomentar negócios e construir pontes entre empresários brasileiros que buscam expandir seus produtos ou serviços no mercado americano.

Para o próximo ano, além das cidades de 2024, o ECON está previsto para acontecer em Brasília/DF, Goiânia/GO, Campo Grande/MS, Rio de Janeiro/RJ, Vitória/ES, Salvador/BA, Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC , Balneário Camboriú/SC, Curitiba/PR, São Paulo/SP, Barueri/SP e Campinas/SP

