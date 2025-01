A- A+

AVANÇO Economia argentina cresceu mais do que o esperado em novembro A atividade econômica aumentou 0,9% no período, contra uma estimativa de 0,4%. Na comparação anual, o avanço foi de 0,1%

A economia da Argentina teve uma expansão maior do que o esperado em novembro, continuando a mostrar sinais de recuperação depois de superar as previsões de crescimento no terceiro trimestre.

A atividade econômica aumentou 0,9% em relação a outubro, mais do que a estimativa mediana de 0,4% dos economistas consultados pela Bloomberg. Em relação a um ano atrás, a atividade cresceu 0,1%, também mais do que o esperado, de acordo com dados do governo publicados nesta quinta-feira.

A segunda maior economia da América do Sul está mostrando sinais de melhora após uma profunda queda.

Os salários na Argentina cresceram 4,6% em outubro em relação a setembro, superando a inflação mensal pelo sétimo mês consecutivo, depois que os aumentos de preços acabaram com os contracheques no início do ano.

Com a recuperação dos salários, o governo estima que a pobreza tenha caído para menos de 39% no terceiro trimestre, depois de ter ultrapassado 54% no início do ano.

Pesca, finanças e mineração ajudaram a impulsionar o crescimento anual em novembro, enquanto a construção e a manufatura registraram quedas. O crescimento da Argentina no terceiro trimestre foi impulsionado por despesas de capital, gastos do consumidor e exportações.

Além dos salários, o crescimento do emprego está se recuperando lentamente. O emprego no setor privado aumentou pelo quarto mês consecutivo em outubro. O Fundo Monetário Internacional estima que o produto interno bruto crescerá 5% este ano.

