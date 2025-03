A- A+

NEGÓCIOS Econômica, executiva ou primeira classe? Na Lufthansa, cliente agora tem 14 opções Reconfiguração das aeronaves prevê 7 categorias apenas na classe executiva, alguns com mais privacidade ou espaço para as pernas e até mesmo um assento 'trono' central

A hierarquia das configurações de assentos nos aviões geralmente não é um mistério: a primeira classe vem primeiro, quando disponível, seguida pela classe executiva, econômica premium e, por fim, a econômica. Agora, a companhia aérea alemã Lufthansa está realmente mudando esse conceito.

Como parte do redesenho Allegris, um projeto de € 2,5 bilhões (US$ 2,7 bilhões ou R$ 15,5 bilhões) que foi oficialmente implementado na frota de longa distância da companhia, a Lufthansa está modernizando não apenas seus assentos, mas também a quantidade de categorias disponíveis—passando a oferecer 14 tipos diferentes.





Os assentos aprimorados demoraram bastante para chegar— anunciados em 2017, marcam uma das maiores reformulações de cabine da empresa. Nesse meio tempo, outras companhias elevaram o nível do luxo nas alturas: basta olhar para as Qsuites da Qatar Airways, que se transformam de um par de assentos em camas de casal, ou para as suítes Aria da Cathay Pacific, que incluem até acesso a uma galeria de arte a bordo.





Recentemente, a Air France lançou sua nova primeira classe, chamada La Première, buscando atrair clientes de alto poder aquisitivo com uma experiência de viagem que, segundo a companhia, se assemelha à de um jato particular.

Isso fez com que a Lufthansa ficasse para trás. Enquanto a Qatar foi eleita pela Skytrax como a melhor companhia aérea de classe executiva em 2024, a Lufthansa sequer figurou entre as 20 primeiras.

O diferencial do Allegris pode acabar sendo também seu maior desafio: ao oferecer tantas categorias para atender às preferências dos passageiros, a companhia criou um certo nível de confusão. Apenas na classe executiva, há sete tipos de assentos, alguns com mais privacidade ou espaço para as pernas, e até mesmo um assento “trono” central. Para complicar ainda mais, cada opção tem um preço diferente, dependendo da rota.

Os executivos da Lufthansa afirmam que o objetivo é oferecer “máxima individualidade e exclusividade”, refletindo uma tendência crescente em que os viajantes querem personalizar ao máximo sua experiência. Há um precedente para essa estratégia: algumas companhias já criaram conceitos de “classe executiva plus” com tarifas adicionais, como a British Airways, que cobra uma taxa extra para a escolha de assento, mesmo na parte frontal do avião.

Todas essas variações foram a principal causa dos atrasos da Lufthansa na implementação do Allegris. Criar tantos produtos diferentes acabou gerando problemas na cadeia de suprimentos e dificuldades na aprovação regulatória. Embora a maior parte da frota tenha os novos assentos até o fim deste mês, cerca de 10% da frota da Lufthansa permanecerá inalterada até pelo menos 2028.

Como são os novos assentos premium da Lufthansa?







Apenas na classe executiva, há sete tipos de assentos, alguns com mais privacidade ou espaço para as pernas, e até mesmo um assento “trono” central — Foto: Divulgação/Lufthansa

Classe Executiva Allegris

Todos os assentos da classe executiva agora possuem portas e guarda-roupas pessoais, além de um sistema de aquecimento e resfriamento ajustável via tablet. Oficialmente, há cinco modelos disponíveis, com duas subcategorias. Exceto pelo assento padrão, todos exigem um pagamento extra.

Suítes da primeira fila: Projetadas para oferecer mais espaço e armazenamento, além de divisórias mais altas para maior privacidade e exclusividade. Custo adicional: € 400 (US$ 432 ou R$ 2.482) em voos curtos (menos de 4.800 km), € 500 (US$ 540 ou R$ 3.103) em rotas médias (cerca de 6.400 km) e € 600 (US$ 648 ou R$ 3.724) em voos longos.

Assentos centrais com espaço extra (“trono”): Localizados no centro do avião, esses assentos oferecem mais espaço e mesas maiores, ideais para trabalhar. No entanto, podem ser um pouco mais estreitos nos ombros e nos pés. Custos: € 130 (US$ 140 ou R$ 806 )em voos curtos, € 170 (US$ 183 ou R$ 1.055) em médias distâncias e € 230 (US$ 248 ou R$ 1.427 ) em voos longos.

Cama extra longa: Esses assentos se transformam em uma cama de 2,2 metros de comprimento, em comparação com os dois metros do assento padrão—ideal para passageiros mais altos. Qatar Airways e United, por exemplo, têm camas que não ultrapassam dois metros. Custos: € 100 (US$ 108 ou R$ 620 ) em voos curtos, € 140 (US$ 151 ou R$ 869) em médias distâncias e € 170 (US$ 183 ou R$ 1.055) em voos longos.

Assento na janela: Disponível em dois layouts diferentes, com posições alternadas entre a janela e o corredor, dependendo da localização da mesa e do minibar pessoal. Tarifas extras: € 100 (US$ 108 ou R$ 620) em voos curtos, € 140 (US$ 151 ou R$ 869) em médias distâncias e € 170 (US$ 183 ou R$ 1.055) em voos longos.

Assento padrão: O assento convencional no corredor, sem custos adicionais.

Primeira Classe Allegris



Lufthansa introduziu suítes na primeira classe, substituindo as divisórias baixas por paredes altas e portas fechadas — Foto: Divulgação



Pela primeira vez, a Lufthansa introduziu suítes na primeira classe, substituindo as divisórias baixas por paredes altas e portas fechadas. Há duas opções disponíveis na cabine de três suítes: duas suítes individuais ou uma para ocupação dupla. No entanto, nenhuma delas supera a primeira classe da Singapore Airlines, considerada a melhor pela Skytrax, que oferece uma poltrona de couro giratória separada da cama.

Na primeira classe da Lufthansa, as suítes básicas têm assentos de aproximadamente um metro de largura, comparados aos 89 cm da Singapore Airlines. Os passageiros podem controlar individualmente a temperatura da cabine e do encosto do assento. Há também uma tela 4K de 32 polegadas, uma mesa grande para refeições, um guarda-roupa pessoal e carregamento sem fio para dispositivos com conectividade Bluetooth.

Os assentos “Suite Plus” são projetados para dois passageiros viajando juntos, mas podem ser reservados para apenas um passageiro por uma taxa extra. Os casais podem sentar lado a lado ou frente a frente, e os assentos se transformam em uma cama de casal de 1,4 metro de largura. A TV também é maior, com 43 polegadas.

Diferente da classe executiva, não há tarifa extra para dois passageiros que já compraram bilhetes de primeira classe. No entanto, se um passageiro quiser ocupar a suíte sozinho, será cobrado um valor adicional de € 1.900 (US$ 2052 ou R$ 11.791) em voos curtos, € 2.400 (US$ 2.592 ou R$ 14.894) em médias distâncias e € 2.900 (US$ 3.132 ou R$ 17.997) em voos longos.

Onde encontrar

A partir de 30 de março, os assentos Allegris estarão disponíveis nos voos de Munique para Xangai, Chicago e São Francisco. Outras rotas serão adicionadas nos próximos meses, incluindo conexões para Bangalore, Mumbai, Pequim, Nova York e Cidade do Cabo.

Quanto custa?

Uma passagem de ida e volta na primeira classe entre Munique e Xangai pode custar entre € 7.400 (US$ 7.991 ou R$ 45.924 ) e € 9.250 (US$ 9.989 ou R$ 57.405) . A única outra companhia que opera essa rota direta é a Air China. Já a Cathay Pacific, com escala em Londres, cobra entre € 10.200 (US$ 11.014 ou R$ 63.301) e € 13.000 (US$ 14.038 ou R$ 80.678).

