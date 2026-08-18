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Rússia Economista-chefe de banco russo é demitido após dizer que país está" perdendo para a Ucrânia Andrei Klepach, do VEB, criticou situação da economia, dependência da China e perda de competitividade tecnológica da Rússia, segundo jornal independente

O economista-chefe do VEB, segundo maior banco da Rússia, Andrei Klepach, foi demitido após fazer críticas à situação econômica do país e afirmar que Moscou está "perdendo" em alguns aspectos para a Ucrânia.

Segundo o jornal econômico russo independente The Bell, a decisão ocorreu no domingo, depois que a direção da instituição recebeu uma ligação "de cima".

Considerado um dos macroeconomistas mais conhecidos da Rússia, Klepach fez as declarações durante um fórum financeiro em maio. As falas, porém, ganharam repercussão na imprensa russa apenas na semana passada.

— Estamos ficando para trás. Estamos perdendo a competitividade tecnológica e econômica mundial. E estamos perdendo não apenas para China e Estados Unidos. Em alguns aspectos, também estamos perdendo para a Ucrânia — afirmou.

Klepach reconheceu a capacidade da economia russa de resistir às sanções impostas pelo Ocidente desde o início da guerra, mas alertou para o aumento das pressões sobre o país.

Entre os fatores citados estão os ataques ucranianos contra infraestruturas russas de energia e logística.

O economista também criticou o que considera uma dependência excessiva da Rússia em relação à China. Desde o início da guerra e das sanções ocidentais, Moscou aprofundou os laços econômicos e comerciais com Pequim.

Klepach apontou ainda uma falta de coordenação entre as políticas monetária, orçamentária e industrial da Rússia, que, segundo ele, contribuiu para a desaceleração da economia neste ano.

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