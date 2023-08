A- A+

SAÚDE Eczema causa perda de visão temporária em jovem da Irlanda Beatrice Gaucahas, de 22 anos, ficou internada e passou dois dias sem enxergar por conta do inchaço causado pela inflamação severa no rosto

A jovem Beatrice Gaucahas, de 22 anos, compartilhou nas redes sociais os sintomas do seu eczema, uma inflamação na pele que causa vermelhidão, coceira e descamação da pele. Em um caso severo da doença, a jovem da Irlanda chegou a ficar dois dias sem enxergar pois o inchaço no rosto a impedia de abrir os olhos.

Em seu perfil no TikTok, que acumula mais de 2 milhões de curtidas, Beatrice divide momentos do pior surto de eczema que já sofreu, aos 20 anos. A jovem ficou internada por duas semanas para tratar o caso, que, de acordo com ela, "foi uma das experiências mais dolorosas e traumáticas de sua vida", com sintomas como queimação intensa.

No momento mais severo da doença, Beatrice afirma que ficou sem pele no rosto por conta da descamação intensa. O tratamento para a doença é feito por meio de remédios e hidratantes.

Beatrice contou aos seguidores que tinha medo de a pele nunca mais voltar ao normal após o surto. Para descobrir a origem da inflamação na pele, a jovem chegou a ser submetida à cinco biópsias, mas os médicos não descobriram o que desencadeou a crise.



Em entrevista ao portal britânico Daily Mail, ela relatou que a doença afeta mais do que apenas a pele. “Antes de aprender a aceitar minha condição, o eczema tinha um grande impacto em minha saúde mental e vida social. Eu parei de sair para ver os amigos, parei de ir a qualquer lugar quando tive o menor surto, pois estava muito envergonhada na época e não queria que ninguém visse o que eu estava passando", contou.

Para quem sofre com a doença, a dieta é um fator importante para controlar as inflamações. O consumo de derivados de leite, glúten e trigo podem ser um 'gatilho' para um surto da doença. A irlandesa hoje segue uma dieta que consiste em frutas, legumes, verduras, óleo de peixe e suplemento de colágeno.

Veja também

GRANDE RECIFE Justiça determina demolição de prédio no Janga, em Paulista, pela SulAmérica