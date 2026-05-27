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SAÚDE Edema na panturrilha: o que é a doença de Neymar que o fez ficar afastado dos gramados Inchaço é causado pelo acúmulo anormal de líquidos na região

Logo após a convocação do atacante Neymar para defender a Seleção Brasileira na copa do Mundo, que começa em menos de um mês, veio a notícia de que o jogador vai precisar se ausentar de algumas partidas pelo seu clube, santos, para se recuperar de uma nova lesão.

Neymar estaria com um edema na panturrilha direita, que nada mais é do que um grande inchaço na região por conta do acúmulo anormal de líquidos em alguma parte do corpo. Sendo mais comum nos membros inferiores.

Geralmente, manifesta-se com aumento de volume, sensação de peso, dor e dificuldade de mobilidade no tornozelo. Suas causas variam de retenção de líquidos e lesões musculares a problemas circulatórios graves.

Em pessoas que não são atletas, pode aparecer por conta de problemas circulatórios, trombose, vida sedentária e má alimentação, porém, em atletas como Neymar que se exercitam e tem uma boa condição física, as causas mais prováveis são lesões sofridas no exercício da profissão, como: estiramentos, microlesões ou inflamações nas fibras musculares da "batata da perna".

Sintomas

Os sintomas do edema muscular mais comuns incluem:

Dor localizada

Sensação de endurecimento muscular

Perda de potência

Dificuldade para acelerar

No caso de lesões mais graves, o atleta pode ter dificuldade para apoiar o pé, dor para correr, limitação nos movimentos e até hematoma local.

Tratamento e tempo de recuperação

Não foram divulgados mais detalhes sobre a origem do problema de Neymar, nem a gravidade do quadro. Mas será que este problema pode deixar o jogador fora do mundial?

A expectativa é que o jogador esteja em condições de jogar e atuar na estreia da equipe brasileira na copa no dia 13 de junho contra o Marrocos. O problema é de conhecimento da comissão técnica da Seleção Brasileira e, até o momento, nada indica que Neymar será desfalque para o mundial.

Segundo especialistas, inchaços leves, como aqueles produzidos por uma batida, costumam ter recuperação em poucos dias, muitas vezes exigindo menos de uma semana. Por outro lado, algumas lesões que envolvem ruptura de fibras musculares podem levar semanas para sarar ou exigir recuperação por mais de um mês.

O tratamento consiste em evitar que o inchaço cause uma compressão dos nervos e agrave o quadro, mas inclui repouso, com um período sem atividade física, aplicação de compressas de gelo, especialmente logo após a lesão, e fisioterapia em caso de dores persistentes.

Idealmente, o jogador só retorna a campo quando não sente mais incômodos, para não correr o risco de piorar a lesão original.

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