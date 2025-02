A- A+

Lançamento Edição atualizada de livro de Aníbal Bruno é lançado nesta sexta (7), no Recife A obra "Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Tomo I", de Aníbal Bruno, considerada um marco na doutrina penal do país, ganha uma edição revisada e atualizada pelo professor e advogado Renato Kramer

O lançamento acontece nesta sexta-feira (7), a partir das 16h, na sede da Associação dos Delegados e Delegadas de Polícia de Pernambuco (Adeppe), área central do Recife. O evento é aberto ao público.





Para Kramer, dar continuidade à obra de Aníbal Bruno é um desafio e uma grande responsabilidade.

“Esse lançamento representa um momento muito especial, não só para mim, mas principalmente para a história do Direito Penal brasileiro e para Pernambuco, que foi o berço desse grande jurista. Aníbal Bruno era um acadêmico brilhante, que influenciou gerações e trouxe uma visão comparada do Direito Penal. Minha formação acadêmica sempre esteve alinhada a essa tradição, e agora cumpro essa missão que sua neta me confiou: atualizar e preservar esse legado", destacou o professor.

A nova edição do Tratado de Direito Penal preserva o pensamento original do autor, mas traz capítulos inéditos, revisões doutrinárias e atualizações ortográficas e normativas. O livro custará R$ 100.

“Foi um trabalho de aprofundamento e respeito à grandiosidade da obra. Bruno sempre foi referência para penalistas do Brasil e do exterior, e agora esse tratado ganha uma nova leitura, atualizada para os desafios do Direito Penal contemporâneo”, acrescenta Kramer.

Aníbal Bruno, que foi Professor Catedrático de Direito Penal da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), médico e professor de Língua Portuguesa, construiu uma obra essencial para o Direito Penal brasileiro, que até hoje influencia decisões judiciais e a formação de novos juristas.

Serviço

Data: 7 de fevereiro

Horário: A partir das 16h

Local: Rua da Aurora, 387, Boa Vista, Recife



