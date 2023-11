A- A+

SOLIDARIEDADE Edição de 2023 da Campanha Natal Sem Fome é lançada nesta sexta-feira, no Recife Abertura da campanha acontece na frente da sede do projeto Ação da Cidadania

A atual edição da Campanha Natal Sem Fome, que completa 30 anos em 2023, é lançada na tarde desta sexta-feira (2), na frente da sede da Ação Cidadania Pernambuco, localizada dentro do Parque de Exposições do Cordeiro, na Avenida Caxangá.

O projeto acontece em todo o Brasil, tendo sido criado pelo sociólogo Herbert de Souza, popularmente conhecido por “Betinho”.

Cerca de 50 pessoas acompanham o lançamento. Elas receberam pães e frutas durante uma sequência de orações, que pede por um Natal sem fome.

Aproximadamente 50 pessoas acompanham o lançamento no bairro do Cordeiro, no Recife | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Um dos responsáveis pela Ação da Cidadania em Pernambuco, o jornalista Anselmo Monteiro da Silva faz um paralelo entre os artifícios de combate à fome e a realidade que vem sendo enfrentada no conflito entre Israel e Hamas.

Jornalista Anselmo Oliveira, um dos organizadores da Ação da Cidadania em Pernambuco | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“Vamos lembrar das crianças que estão sem ter o que comer e beber na Faixa de Gaza e das que também nem conseguem chegar aos dois anos na África. É muito assustador a gente ver o avanço da tecnologia, das armas e dos drones, para matar. Cadê a tecnologia para viver e acabar com a fome?”, questiona.

Até o momento, a Campanha Natal Sem Fome conta com 160 cestas básicas disponíveis para doações. É esperado que esse número aumente com doações que podem ser inseridas na rotina da população.

"As doações podem ser feitas aqui na Ação da Cidadania e as pessoas podem fazer comitês onde quiserem. No trabalho, no condomínio, na convivência com amigos ou na festa de aniversário", sugere.

Aos 86 anos, Eliete de Oliveira é uma das pessoas que recebe doações da Ação da Cidadania. E por acompanhar de perto e saber da importância, resolveu ser um reforço no time de voluntariado.

Eliete de Oliveira, de 86 anos, durante lançamento da Campanha Natal Sem Fome 2023 | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

"Já participo há vários meses. Já ganhei macarrão e feijão e isso 'quebrou muito galho' meu. Já ganhei muita coisa e dei aos meus vizinhos também. Depois, fiquei vindo ajudar. Participo de tudo aqui agora. Um quilo de arroz pra mim já está bom, aí distribuo para os vizinhos que também precisam", afirma.

