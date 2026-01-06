A- A+

RECIFE Edifício 13 de Maio: processo de demolição deve durar cerca de dez meses; entenda como será No cronograma, a demolição será dividida em duas partes: manual e mecanizada

O processo de demolição do antigo Edifício 13 de Maio, localizado no bairro da Boa Vista, área central do Recife, teve início nesta terça-feira (6).

Um procedimento que, de acordo com a Secretaria Executiva de Controle Urbano do Recife (Secon), deve durar cerca de 10 meses. A estrutura só deve começar a ser demolida, efetivamente, entre o final de janeiro e o início de fevereiro.

A secretária-executiva de Controle Urbano do Recife, Marta Lima, detalhou a fase em que o processo de demolição se encontra.

“Hoje [terça-feira], a gente está iniciando os procedimentos para começar a demolição. Como primeiro passo, a Defesa Civil faz todo o levantamento de todos os imóveis do entorno para que a gente possa, na hora da conclusão da demolição como um todo, entregar os prédios vizinhos da mesma forma em que estavam antes, para não correr o risco de dizerem que a demolição ocasionou algum transtorno”, explicou a secretária.

Despesas

Após a demolição, que teve a licitação de custo avaliada em R$ 1,6 milhão, a secretaria entrará novamente na Justiça. Dessa vez, solicitando que o terreno fique à disposição do município para cobrir as despesas da execução.

“A ação nos deu o direito de demolir e depois ir atrás de tirar essa despesa. Porque, imagine, você ter que utilizar um recurso que muitas vezes pode ser usado na saúde, na educação, ou em qualquer outra obra principal para a prefeitura, para demolir um imóvel. Então, após a demolição, a Procuradoria vai entrar com o pedido do terreno para que a gente possa cobrir as despesas da demolição”, contou Marta.

Desde 2010, a Secon tem procurado os responsáveis pela edificação e terreno, mas eles nunca foram localizados, segundo a pasta.

“Ao longo dos anos, a Defesa Civil, que já vinha acompanhando a edificação para que não houvesse nenhum risco à população, detectou que ela passou a ser grau de risco quatro, que quer dizer que não há mais recuperação e tem que ir para a demolição. Então, como já tínhamos ingressado com o processo na Justiça, que é quando a pessoa não recupera e a empresa não se defende, não aparece, a gente vai pra um processo judicial para termos o direito de demolição”, relatou a secretária.

Construído entre as décadas de 1950 e 1960, a obra nunca foi concluída e o local nunca foi habitado. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Interdições

A gerente-geral de Engenharia da Defesa Civil do Recife, Elaine Hawson, afirmou que ainda é cedo para falar sobre interdições na região e alteração de trânsito no local.

“A Defesa Civil vai fazer uma vistoria anterior, que a gente chama de vistoria cautelar, em todas as edificações do entorno. A princípio, não há a indicação de interdição dos prédios vizinhos, mas a gente vai conversar com a empresa responsável para definir melhor essa área de interdição. Ela pode sim ser ampliada, mas a gente está trabalhando e vai trabalhar com toda a segurança pra evitar maiores transtornos para a vizinhança”, destacou Elaine.

Sobre o cronograma da demolição, que está estimado em dez meses, Elaine explicou que o processo pode se estender mais um pouco ou ser um pouco menos, por ser um serviço que exige atenção e segurança na hora da execução.

“A gente vai ter o escoramento, que é relocado à medida que a demolição vai evoluindo. Nos primeiros pavimentos, de cima, vai-se trabalhar manualmente, a partir do quarto pavimento vai ser de forma mecanizada. É um serviço que demora e estamos trabalhando pra não ter risco e transtorno nenhum”, reforçou a gerente.

Demolição

A demolição será feita pela empresa Nova Terra. O diretor da companhia, o engenheiro Bernardo Dornelas, explicou que, por se tratar de uma obra de alto risco, a empresa está trabalhando de forma atenta à segurança de todos os envolvidos.

“Estamos em um processo de reavaliação dos projetos de escoramento. Já contratamos um engenheiro calculista para fazer a análise do projeto, para garantir que esteja tudo nos conformes, e estamos no processo de cotação e compra das bandejas, da tela de isolamento, da estrutura de suporte da tela. Estamos no que a gente chama de 'serviços preliminares', que é a parte técnica e extremamente importante para garantir a segurança do trabalho”, pontuou o diretor.

Após a demolição a secretaria entrará novamente na Justiça. Dessa vez, solicitando que o terreno fique à disposição do município para cobrir as despesas da execução. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

O procedimento deve durar cerca de 10 meses e a estrutura só deve começar a ser demolida, efetivamente, entre o final de janeiro e o início de fevereiro. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

A secretária-executiva de Controle Urbano do Recife, Marta Lima. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

A gerente-geral de Engenharia da Defesa Civil do Recife, Elaine Hawson. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

O diretor da Nova Terra, Bernardo Dornelas. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

A síndica do Edifício União, Tereza Souza. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

O diretor da Nova Terra informou que, no máximo, 15 pessoas deverão participar da fase de demolição manual da edificação. Já na parte mecanizada, a equipe será ainda mais reduzida, para garantir a segurança dos trabalhadores.

“A gente não consegue aumentar demais a quantidade de funcionários porque aumentaria de forma indevida o risco necessário para a execução da obra. Então, a nossa previsão é de, no máximo, de 15 funcionários trabalhando durante a demolição manual e durante a demolição mecanizada apenas uma escavadeira hidráulica e uma escavadeira hidráulica com tesoura acoplada”, detalhou Bernardo.

Moradores

A síndica do Edifício União, Tereza Souza, um dos vizinhos do antigo Edifício 13 de maio, comemorou o início da demolição do prédio.

“Graças a Deus estamos começando o ano com essa boa notícia”, disse.

Construído na mesma época do edifício onde a administradora reside, entre as décadas de 1950 e 1960, a obra nunca foi concluída e o local nunca foi habitado, o que sempre gerou uma espécie de “apreensão” nos moradores.

“A estrutura danificada representa um grande risco para nós moradores, porque já caíram pedaços… além disso, recentemente, a área vinha sendo invadida por moradores de rua, o que também gerava insegurança nos moradores”, relatou a síndica.

