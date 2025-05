A- A+

Demolição Mano Medeiros determina a demolição imediata dos escombros do Edifício Kátia Melo em Jaboatão O prédio, que desabou na última terça-feira (6), foi construído no estilo caixão e tinha 16 apartamentos. Não houve registro de vítimas

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes está fazendo uma contratação emergencial para a demolição e remoção dos escombros do edifício Kátia Melo, em Piedade. O anúncio foi feito pelo prefeito Mano Medeiros nesta quinta (8). A previsão é que a empresa contratada comece a executar os serviços na sexta-feira (9).

O edifício Kátia Melo, em Piedade, desabou na última terça-feira (6). O prédio, construído no estilo caixão, tinha 16 apartamentos. Não houve registro de vítimas.

A decisão do prefeito tomou como base a definição dos técnicos da Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes, que recomendaram a demolição imediata do que sobrou da edificação para evitar danos aos imóveis localizados nas imediações.

A Defesa Civil encaminhou documento à administradora do Edifício Kátia Melo, orientando sobre a demolição. Em resposta, os responsáveis afirmaram não ter condições financeiras de arcar com os custos de demolição e remoção.

Diante disso, a Procuradoria do município deu parecer favorável à contratação imediata de uma empresa que ficará responsável pelos serviços. As despesas poderão ser custeadas pela seguradora ou pelo Governo do Estado.

"Desde os primeiros momentos, quando tivemos conhecimento sobre a situação desse imóvel, tomamos as providências necessárias para garantir a vida e a segurança dos moradores. Agora é o momento de garantir que as pessoas que residem e têm comércio nas imediações tenham condições de voltar às suas atividades normais, retornando para suas casas", disse Mano Medeiros.

Veja também