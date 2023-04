Com retirada de escombros, inicia processo de demolição total do Edifício Leme, em Jardim Atlântico

A- A+

Com retirada de escombros, começou, na manhã chuvosa deste domingo (30), o processo de demolição total do Edifício Leme, que sofreu um desabamento parcial seguido de incêndio na noite da última quinta-feira (27). O imóvel fica localizado no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda.



O processo de demolição teve início por volta das 10h40 e deve durar três dias. Poucas horas antes, os bombeiros fizeram o resgate de uma cadela

Nos últimos dias, em meio aos escombros do prédio, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) retiraram seis pessoas mortas (CBMPE). Outras cinco foram resgatadas com vida e encaminhadas à unidades de saúde. Animais também foram salvos.



O prédio estava interditado pela Prefeitura de Olinda desde 2000, mas pessoas sem acesso à moradia o ocupavam de maneira irregular.



