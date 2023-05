A- A+

O Edifício Marquês de Felipe, em Olinda, será demolido nesta quinta-feira (4). O prédio, assim como o Edifício Leme, que desabou na ultima quinta-feira (27) e deixou seis mortos, está localizado no bairro de Jardim Atlântico, e faz parte da lista de 110 imóveis condenados pelo município.

A Caixa Seguradora também é responsável pelo imóvel e arca com as despesas da demolição. No local, funcionários da Defesa Civil retiram, nesta manhã, os pertences dos moradores do prédio e os colocam em um caminhão.

No total, 12 pessoas ocupavam de maneira ilegal o edifício, localizado na Rua Professor Olímpio Magalhães. A Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, realiza o cadastro desses moradores para a possível prestação de um auxílio moradia.





Como no momento está sendo realizado apenas um estudo, não há previsão para pagamento ou valor da quantia, mas, de acordo com Rafael Carneiro Leão, procurador-geral do município, os residentes devem receber essa ajuda de custo rapidamente.

"Esses processos (de pagamento de auxílio) são feitos rápido, então eles devem receber logo. A prefeitura disponibilizará abrigo e moradia para todos", revelou.

A estrutura do prédio é em modelo caixão, assim como o Edifício Leme. O procurador-geral reiterou ainda que a Prefeitura de Olinda está tomando todas as medidas cabíveis para que desabamentos como o da semana passada não ocorram mais e que a mesma equipe.que atuou na demolição do Edifício Leme, concluída nessa quarta-feira (3) atua na demolição do Edifício Marquês de Felipe.

"A mesma equipe que atuou na demolição do Edifício Leme, conforme nos informou a Caixa Seguradora, está aqui para realizar a demolição do Edifício Marques de Felipe da melhor maneira possível", revelou.

