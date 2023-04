Edifício que desabou em Olinda estava interditado pela Prefeitura desde 2000

A- A+

O Edifício Leme, que desabou parcialmente na noite de quinta (27), em Jardim Atlântico, estava interditado desde 2000 pela Defesa Civil de Olinda, após uma vistoria conjunta entre Estado, Município e Universidade Federal de Pernambuco. O laudo apontava “sérios problemas que comprometem a segurança do edifício”, como acúmulo de água dentro do imóvel. Apesar disso, o prédio estava com moradores no momento do desabamento.

Logo depois, em 2001, o MPPE entrou com uma ação para exigir da seguradora do imóvel a demolição da construção. O documento que relata a interdição do prédio é um processo de 2016. De acordo com informações disponíveis no JusBrasil, ocorreu uma compra de um apartamento no Edifício Leme no final de 2013. Em seguida, a compradora foi até a Prefeitura de Olinda para regularizar o IPTU e descobriu que o imóvel estava interditado para ocupação desde 15 de março de 2001. A ação do MPPE dava conhecimento oficial da precariedade do Edifício Leme.

A Prefeitura de Olinda, por meio da Defesa Civil, divulgou, em 2020, um levantamento que apresentava 98 edifícios tipo caixão com risco de desabamento. Entre eles, o Edifício Leme.

Vítimas

Ao todo, 11 vítimas foram atingidas com o desabamento do Edifício Leme, sendo cinco delas com vida (três mulheres e dois homens). Das seis mortes, dois eram homens e quatro eram mulheres. Na manhã deste sábado (29), o Corpo de Bombeiros resgatou um canário e um cachorro do primeiro andar do segundo imóvel. Até o fechamento desta matéria, um cachorro e um gato estavam presos no terceiro andar aguardando resgate.

