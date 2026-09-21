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meio ambiente Edital da Finep sobre mobilidade sustentável recebe projetos até sexta Chamada disponibilizará R$ 203,8 milhões em subvenções

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) prorrogou até a próxima sexta-feira (25) o prazo para enviar projetos de inovação para a chamada pública Finep Mais Inovação Brasil – Rodada 2 – Mobilidade Sustentável.

As propostas precisam ser de empresas brasileiras e contar com a parceria técnico-científica de, pelo menos, uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT).

“Estamos prorrogando o prazo para as empresas e as ICTs somarem suas forças e apresentarem propostas inovadoras que possam transformar os modais de transporte e a indústria brasileira”, afirma Elias Ramos, Diretor de Inovação da Finep.

Serão concedidos recursos não reembolsáveis de subvenção econômica para “projetos altamente inovadores e de risco tecnológico”.

A chamada pública disponibilizará R$ 203,8 milhões em subvenções, reservando 30% dos recursos para projetos com atividades principais nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste.

Os projetos candidatos devem se alinhar obrigatoriamente a uma das quatro linhas temáticas definidas para o certame.

Linha 1 - Mobilidade Aérea: aeronaves mais leves, descarbonização, novos combustíveis sustentáveis de aviação (SAF) e ecossistemas de mobilidade aérea avançada, como voo autônomo e vertiportos.

Linha 2 - Mobilidade Aquaviária: tecnologias para transporte de cargas e passageiros de baixas emissões em projetos voltados ao lazer, a partir de propulsão elétrica e híbrida.

Linha 3 - Mobilidade Metroferroviária: digitalização e sustentabilidade de ferrovias, como controle, segurança de vias e tração limpa.

Linha 4 - Micromobilidade: mobilidade ativa de curta distância, como bicicletas e triciclos de baixa emissão de carbono para carga ou passageiros (excluindo lazer), sistemas de compartilhamento e melhorias na infraestrutura urbana.

A partilha orçamentária destinará R$ 132,8 milhões para a Linha 1 (Mobilidade Aérea), R$ 37,7 milhões para a Linha 2 (Mobilidade Aquaviária) e R$ 33,3 milhões para as Linha 3 (Mobilidade Metroferroviária) e Linha 4 (Micromobilidade).

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