Edital contempla 15 Instituições de Longa Permanência e beneficia 660 idosos acholhidos

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O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), concluiu a homologação e publicou o resultado final do Edital de Chamamento Público nº 004/2026 voltado ao fortalecimento e a equipagem de Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPIs) sem fins lucrativos. Das 25 intituições inscritas, 15 serão contempladas e 660 idosos acolhidos beneficiados.

Por meio dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Fedipe), vinculado à Secretaria Executiva de Promoção da Equidade Social e ao Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Cedpi), as unidades beneficiadas estão distribuídas na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão.

A secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco, Joanna Figueirêdo, ressaltou o caráter inédito da ação e adiantou que novas iniciativas já estão em planejamento.

"A entrega representa um avanço fundamental na consolidação das políticas públicas voltadas à pessoa idosa. O edital reafirma o compromisso com a dignidade da população idosa do estado. Estamos estruturando novas ações e propostas de editais para chegar ainda mais junto de quem cuida da nossa população idosa", garantiu.

Para a gestora estadual de Promoção da Pessoa Idosa, Micheli Sales, o resultado do certame reflete um novo momento de aproximação com a rede socioassistencial.

"Conseguimos construir um edital transparente e abrangente, focado nas reais necessidades da ponta. Ver 15 instituições habilitadas e saber que 660 idosos terão um dia a dia com mais conforto nos enche de orgulho", disse.

A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI), Iaura Lima, celebrou o direcionamento dos recursos e ressaltou o compromisso de garantir com que o Cedpi continue acompanhando a destinação dos financiamentos.

Distribuição dos Kits

Serão entregues 20 kits de equipagem, com instituições de maior capacidade recebendo mais de um kit, beneficiando abrigos situados nos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paudalho, Carpina, Macaparana, Caruaru, Gravatá, Pesqueira, Garanhuns, São Bento do Una, Tabira e Petrolina. Os kits são padronizados e compostos por três cadeiras de banho; três cadeiras de rodas; uma máquina de lavar roupas; um freezer; quatro ventiladores; 50 kits de roupa de cama com lençois, fronhas e travesseiros; aparelhos de medição de saúde: um tensiômetro e um glicosímetro; e dois notebooks para apoio à gestão administrativa.

Próximas Etapas

Com a publicação da homologação final, o processo avança para a fase de formalização das parcerias por meio da assinatura dos Acordos de Cooperação e Termos de Doação, iniciada a partir do dia 29 de outubro. Para acompanhar o andamento deste e de futuros editais da SJDH, a população e as entidades podem acessar o site oficial do órgão ou consultar as publicações no Diário Oficial do Estado de Pernambuco.

*Com informações da assessoria de imprensa

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