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PERNAMBUCO Edital prevê investimento para turismo de observação de aves em Pernambuco Chamamento público selecionará organização para estruturar três rotas turísticas e capacitar profissionais; propostas podem ser enviadas até 6 de novembro

O governo de Pernambuco prevê destinar até R$ 500 mil à implantação de um projeto de turismo de observação de aves e outros animais silvestres no estado.

O Chamamento Público nº 03/2026, lançado pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas), selecionará uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para executar as ações, com prazo de 18 meses.

Rotas e capacitação

A iniciativa prevê a estruturação de três rotas de observação de aves, com mapeamento de pontos seguros para a atividade, instalação de sinalização e criação de estruturas de apoio à visitação.

O projeto também inclui a produção de um Guia de Aves de Pernambuco, em versões impressa e digital, com informações sobre espécies endêmicas, ameaçadas e de interesse para observadores brasileiros e estrangeiros.

Outro material previsto é um folder com informações sobre as rotas, os atrativos turísticos das regiões contempladas e as formas de acesso aos prestadores de serviços locais.

O edital também estabelece ações de capacitação profissional. A proposta é preparar condutores para identificar espécies, orientar visitantes e atuar com segurança em campo.

Profissionais dos setores de hospedagem, transporte, alimentação e agenciamento turístico também poderão receber formação voltada ao atendimento de praticantes de birdwatching, como é conhecida a observação de aves, além de orientações sobre sustentabilidade e conservação ambiental.

Conservação ambiental

O projeto poderá abranger áreas do Sertão, Agreste, Zona da Mata, Região Metropolitana do Recife e Litoral, com possibilidade de atuação em Unidades de Conservação e outros locais de interesse ecológico. Fernando de Noronha não está incluída no chamamento.

“Pernambuco dá um passo importante ao investir no turismo de observação de aves e de vida silvestre, uma iniciativa pioneira que reafirma o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento sustentável. A proposta é impulsionar a economia, gerar trabalho e renda para as comunidades locais, fortalecer os pequenos negócios e valorizar nosso patrimônio natural. É demonstrar que proteger a biodiversidade também significa criar oportunidades, dinamizar o turismo e promover o desenvolvimento regional, garantindo a preservação dos nossos ecossistemas para as próximas gerações”, afirmou Daniel Coelho, secretário estadual de Meio Ambiente.

O projeto também prevê ações de educação ambiental para moradores e visitantes, com incentivo à observação responsável da fauna. A iniciativa inclui ainda medidas de conscientização para ajudar a combater o comércio e o tráfico ilegal de animais silvestres, especialmente de aves.

As propostas das organizações interessadas devem ser enviadas até 6 de novembro.

O edital e as demais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site da Semas.

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