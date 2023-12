A- A+

Reconhecimento Editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos recebe homenagem da Câmara Municipal do Recife A jornalista também discursou representando as mulheres homenageadas no evento

A Câmara Municipal do Recife, por meio da proposição do vereador Ebinho Florêncio (Podemos), promoveu, nesta terça-feira (5), sessão solene em homenagem às mulheres que orgulham a cidade do Recife. A editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, foi uma das homenageadas da noite.

Doutora em Ciências da Linguagem e mestra em Letras, a jornalista discursou em nome das mulheres homenageadas e destacou a luta feminina em prol da equidade de gênero. Ela frisou, ainda, que as mulheres condecoradas no evento representam também todas aquelas que atuam no anonimato.

“Eu vejo essa homenagem como uma grande importância para nós mulheres. Não só para nós que estamos aqui representando um extrato da sociedade, mas para todas aquelas mulheres que no anonimato, no seio social, no seio familiar, fazem a diferença e lutam a cada dia para conseguir uma sociedade mais justa e igualdade de direitos para todas as mulheres”, comentou.

Leusa Santos recebeu o diploma das mãos do vereador Ebinho Florêncio - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Ao todo, 62 mulheres foram escolhidas para receber o diploma de menção honrosa durante o evento [veja a lista completa ao fim da matéria]. O vereador Ebinho Florêncio, autor da homenagem, ressaltou a pluralidade das profissionais homenageadas, que atuam em diferentes áreas.

“Elas representam milhares de mulheres da sociedade, de vários segmentos de atuação e que desempenham um trabalho de destaque aqui no Recife. Temos a temática ‘mulheres que orgulham a cidade do Recife’”, disse.

De acordo com o parlamentar, a solenidade marca o encerramento de um ciclo de reconhecimentos conferidos ao longo do ano. Nos meses de outubro e novembro, ele promoveu, respectivamente, sessões solenes para homenagear escritores e comunicadores que orgulham o estado de Pernambuco.

Abrilhantando a noite, a Orquestra Criança Cidadã entoou o Hino Nacional Brasileiro e acompanhou o músico Rudy Barros durante as apresentações musicais que animaram a noite. Entre as canções interpretadas, estava a música “O Xote das Meninas”, composição de Luiz Gonzaga e Zé Dantas.

A jornalista Leusa Santos e o juiz João Targino - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Idealizador da orquestra, o juiz João Targino falou sobre a importância de ações que evidenciem a atuação das mulheres. “Homenagear mulheres é algo que deve vir de qualquer instituição. As mulheres são dignas de toda homenagem, são batalhadoras, e a orquestra está aqui com muito prazer”, contou.

O magistrado também enalteceu o profissionalismo da editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos. “Essa grande jornalista homenageada no dia de hoje”, frisou.

Encerrando a solenidade, a cantora Nena Queiroga, que também foi homenageada, cantou o Hino do Recife ao lado do músico Rudy Barros.

Veja também

Disputa Maduro ordena a concessão de licenças para explorar petróleo em área disputada com a Guiana