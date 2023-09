Editora Inspiração faz concurso de fotos, exaltando o Recife, em parceria com a Folha de Pernambuco

A- A+

Que o Recife é cheio de encantos mil, todo mundo já sabe. Afinal, o Rei Reginaldo Rossi já predizia sobre as belezas da capital Pernambucana em suas canções.

Agora, chegou a hora de exaltar essas belezas em fotografias. É que a Editora Inspiração está promovendo o concurso Recife: Encanto em Todos os Cantos, com fotos da Veneza brasileira capturadas pelos próprios moradores. A ação acontece em parceria com a Folha de Pernambuco e o Shopping Recife.

As fotos escolhidas serão colocadas numa exposição no centro de compras localizado em Boa Viagem, Zona Sul da Capital, de 17 a 31 de outubro, a partir das 19h, com uma grande festa de celebração.

A proposta desse concurso é promover as belezas da cidade pelos olhos da população. Três tipos de fotos serão aceitos: por drone, celular ou câmera profissional. Os registros devem ser enviados até o dia 3 de outubro para o site que está na bio do Instagram da Editora Inspiração, o @inspiracao.brasil. É permitido o envio de apenas uma imagem por CPF.

As nove fotos serão escolhidas por uma equipe composta por 20 jurados. O time é formado, entre outros nomes, pela diretora Administrativa da Folha de Pernambuco, Mariana Costa; a secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula. Romero Maranhão estará representando o Hotel Marina, Karla e Álvaro Dantas, o influenciador Ítalo Sena, o jornalista e influenciador Pedro Lins e muitos outros convidados.

Fotos selecionadas vão além da exposição

As fotos vencedoras do concurso também vão ser publicadas no livro Inspiração Recife, que é de autoria de Camila e Eduarda Haeckel, esta é fundadora da Editora Inspiração. Ela conversou com a reportagem e contou as expectativas para a realização desse marco na história da Capital pernambucana.

"A gente quer convidar a população a resgatar esse orgulho do Recife, que é uma terra de muitas belezas. Então, a gente tem uma terra pulsante. As pessoas tiram muita fotografia", pontua.

Parceria de sucesso com o jornal recifense

A credibilidade que a Folha de Pernambuco tem é um dos muitos laços que fortalecem a parceria do jornal com a exposição Recife: Encanto em Todos os Cantos.

"A editora já tem uma parceria de longas datas com a Folha de Pernambuco. É um veículo de muita credibilidade, que carrega uma seriedade imensa, que tem uma capilaridade incrível. Então a gente sempre procura disseminar nosso rico conteúdo com empresas como essa. Para ultrapassar a barreira física do livro, a gente sempre faz essa parceria para disseminar o conteúdo. É importante esse apoio", destaca Haeckel.

História com o Shopping Recife

De acordo com a também escritora, o Shopping Recife foi escolhido pela representatividade que tem para os pernambucanos. Além de levar o nome da Capital, o local foi o primeiro grande centro de compras do Estado.

"A gente sabe que o Shopping Recife é uma referência em questão de centro de compras, de modernidade e em continuar evoluindo. É um grande diferencial para a nossa cidade. É muito importante [o evento] ser lá, justamente porque é o shopping dos recifenses. [O shopping e a Folha de Pernambuco] são grandes parceiros do Livro Inspiração Recife e são protagonistas nessa história", complementa.

A exposição tem muito a oferecer à promoção da cultura local, por oferecer emoção e pluralidade de visão de uma das capitais mais movimentadas do Brasil, além de valorizar os fotógrafos amadores, que tiram fotos por hobbie.

