A- A+

ANIVERSÁRIO DO RECIFE Editora Inspiração lança exposição fotográfica interativa em homenagem ao aniversário do Recife Mostra "Inspiração Recife" revela nuances da capital pernambucana, reunindo mais de 30 fotografias nos corredores do Shopping Recife

Os encantos das ruas da capital pernambucana estão expressos em fotografias que marcam a exposição “Inspiração Recife”, que estreou no Shopping Recife nesta segunda-feira (11).

Com visitação gratuita, que integra as obras com os corredores do Shopping e convida o público para a contemplação, o projeto é encabeçado pelas primas Eduarda e Camila Haeckel. O objetivo é celebrar a comemoração do aniversário de 487 anos da capital, em uma homenagem que destaca todas as suas belezas.

Escreva a legenda aqui





A mostra coletiva, na qual é possível conferir a história de evolução da cidade, é uma parceria entre o centro de compras e a Editora Inspiração, marcando também o pré-lançamento do livro homônimo “Inspiração Recife”.

“A exposição ‘Inspiração Recife’ está trazendo diversas imagens do nosso novo livro, que será lançado ainda neste primeiro semestre, durante a inauguração do Novotel Recife Marina”, explicou Eduarda Haeckel.

Para Renata Cavalcanti, superintendente do Shopping Recife, a exposição é um presente para a cidade e para os clientes que visitarem o local.

“Esta exposição e o livro que lhe dá nome não apenas celebram a beleza, diversidade, riqueza cultural e histórica do Recife, mas também reafirma o nosso compromisso em aproximar a arte e o conhecimento dos nossos clientes”, destacou.

Instalada próxima à loja Osklen, a mostra reúne fotografias que oferecem uma nova perspectiva histórica sobre as nuances culturais, geográficas e econômicas da cidade, que se destaca como a capital mais antiga do Brasil.

De acordo com Camila Haeckel, a parceria entre a Editora Inspiração e o Shopping Recife fomentou o cenário ideal para o desenvolvimento do projeto. Além das fotos, os visitantes poderão ter uma experiência imersiva com um conteúdo multimídia, disponibilizado por meio de QRs codes.



“É uma exposição diferente, interativa, com vários QRs codes nas fotos, onde é possível ter acesso a um conteúdo adicional, com áudios do professor João Correia, falando um pouco sobre a história do Recife. Tem ainda resumos dos capítulos, com áudio e legenda, além de vídeos de Bruno Lima. Tudo isso para mostrar as belezas da cidade para os recifenses”, ressaltou Camila.

Com registros do século passado, é possível ver o desenvolvimento da cidade e momentos históricos, como a passagem do Zeppelin em 1930.

Diogo Duarte, um dos fotógrafos com fotos expostas no projeto, contou que o objetivo do seu trabalho, durante a seleção de imagens, foi ressaltar as belezas da cidade que, por muitas vezes, pode passar despercebida.

“As minhas fotografias aéreas mostram uma versão maior do que aquilo que não podemos ver no dia a dia, abraçando a cidade com mais amplitude”.

A exposição vai até o dia 31 de março e fica aberta durante os horários de funcionamento do Shopping, de segunda a sábado, das 9h às 22h, e no domingos, das 12h às 21h.

Serviço

Exposição “Inspiração Recife”

Até 31.03

Próxima à loja Osklen

De segunda a sábado: 9h às 22h

Domingos: 12h às 21h

Entrada gratuita

Veja também

ESTADOS UNIDOS Agências de espionagem dos EUA dizem que liderança de Netanyahu está "em perigo"