saúde Edu Guedes, Tony Belotto, Patrick Swayze: famosos que foram diagnosticados com câncer de pâncreas Doença apresenta poucos sinais quando está no início

No último sábado (5) o apresentador Edu Guedes, de 51 anos, passou por uma cirurgia para remoção de um câncer de pâncreas em São Paulo. Em nota, a assessoria não revelou se o tumor que foi retirado é benigno ou maligno.

Em abril deste ano o guitarrista do Titãs, Tony Belotto, analisou uma pausa na carreira para que pudesse focar no tratamento contra o câncer de pâncreas. Após o anúncio, ele passou por uma cirurgia, que foi bem sucedida.

Nota sobre cirurgia de Tony Belotto - Foto: Reprodução/Instagram

"O procedimento foi bem sucedido e agora ele inicia o processo de recuperação", diz anúncio feito pelo perfil da banda Titãs.

No início de 2008 o ator Patrick Swayze, conhecido por seu papel nos filmes "Ghost: do outro lado da vida" e "Dirty dancing: ritmo quente", anunciou que estava com câncer de pâncreas avançado. Poucos meses depois, o câncer se espalhou para o fígado, mesmo com tratamento em andamento. No dia 14 de setembro de 2009 o ator morreu devido à doença.

Sinais do câncer de pâncreas

O câncer de pâncreas não costuma apresentar sintomas quando está no início. No entanto, há alguns sinais de alerta, como:

pele amarelada (icterícia);

urina escura (colúria);

fadiga;

falta de apetite;

perda de peso;

dor no abdômen superior e costas.

Pele amarelada (icterícia) e sangramento no estômago ou intestino são os dois sintomas graves mais associados ao diagnóstico de adenocarcinoma ductal pancreático (ADP), o tipo mais comum de câncer de pâncreas, e nos tumores neuroendócrinos pancreáticos (TNE-P), a forma mais rara de câncer pancreático.

