Eduardo Paes aplica primeira dose de Ozempic no SUS do Rio

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A prefeitura do Rio inaugurou nesta quarta-feira o Super Centro de Saúde da Zona Oeste, em Campo Grande. No local, onde passa a funcionar o Centro Especializado em Obesidade e Metabolismo, o próprio prefeito Eduardo Paes aplicou a primeira dose de Ozempic (nome comercial do semaglutida, princípio ativo do medicamento contra o diabetes, usado no tratamento contra a obesidade) na rede pública de saúde carioca.

— É óbvio que tem um aspecto que todo mundo presta mais atenção, que é o aspecto estético, as pessoas emagrecerem. E todo mundo gosta de estar em forma. Mas esse é um medicamento que muda a vida das pessoas, pela saúde — disse Paes, que prometeu a entrega do medicamento durante a eleição de 2024, durante entrevista à coluna da Ema Jurema, do jornal Extra. — Não há custo que possa pagar a economia que a gente vai ter ao longo do tempo na vida, na saúde, na qualidade de vida das pessoas.

A paciente número um foi a dona de casa Maria das Graças da Silva, de 69 anos, moradora de Santíssimo. Já que a caneta é autoaplicável, o prefeito se candidatou e ele próprio deu a injeção na paciente.

— Não é estética, é saúde — resume Maria, que hoje pesa 140 quilos e convive com problemas de circulação, hipertensão, ansiedade e desenvolveu um quadro depressivo, tudo por conta do peso. — No espelho, não gosto do que vejo. A roupa não fica legal. Tenho roupas novas que visto e tiro. Tem uma amiga que fala que só uso cor escura, mas é o que esconde um pouquinho (a barriga). Isso tudo colocou minha autoestima lá embaixo.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, detalhou que o começo desse tratamento com semaglutida se dá por Campo Grande, com 320 pessoas selecionadas, todas com IMC acima de 40 (obesidade nível 3) e comorbidades associadas. Daqui a três meses, essa iniciativa será ampliada para 10 mil pacientes, que estão sendo acompanhados pelas clínicas da família de toda a cidade, também com base nesses critérios.

Inicialmente, a prefeitura realizou uma compra pequena com a Novo Nordisk — fabricante do Ozempic — para validar e testar o protocolo do tratamento da obesidade. São cerca de 300 doses por mês. Futuramente, após a queda da patente da semaglutida (o que, em português claro, quer dizer que mais empresas poderão produzir o medicamento, o que fará o preço abaixar), haverá uma licitação para a compra de mais doses, para atender toda a cidade.

É bom lembrar ainda que os pacientes não poderão levar as canetas emagrecedoras para casa: a aplicação será no Super Centro de Campo Grande ou nas farmácias das clínicas da família.

No evento, a prefeitura do Rio também assinou um acordo de cooperação técnica com a Novo Nordisk para, independente de ganhar a licitação para distribuição de canetas no SUS, poder acompanhar o tratamento da obesidade nos sistema de saúde pública carioca.

Isso tudo servirá, após dois anos, para mostrar os benefícios para a saúde dos pacientes, assim como para a cidade. Paes estava acompanhado por um representante do laboratório, assim como pelo seu vice, Eduardo Cavaliere; Soranz; e o presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado.

Na prática, o Super Centro da Zona Oeste reúne os centros de especialidades — é sob esse guarda-chuva que está o de Obesidade, assim como o de acompanhamento de pacientes no transtorno do espectro autista — e de Reabilitação. Futuramente, contará ainda com o centro de Hemodiálise.

Com área de 7 mil metros quadrados (é grandão) e funcionamento de segunda a sábado, o Super Centro custou R$ 61 milhões. Esses recursos foram oriundos da Câmara dos Vereadores do Rio (que economizou essas cifras, olha só), que destinou R$ 50 milhões exclusivamente para a sua construção, e outros R$ 50 milhões para a Secretaria de Saúde, no geral.

— Isso é resultado de uma gestão responsável dos recursos públicos. Esse dinheiro ajuda a tirar projetos do papel e a ampliar o acesso da população a serviços essenciais — afirmou Carlo Caiado.

Clima de campanha e despedida

No Super Centro, Paes encheu a bola de Cavaliere — que assumirá o posto em seu lugar, definido pelo prefeito como alguém "melhor" que ele — e também, depois de dias de embates constantes com o governador Cláudio Castro, fez um discurso já em clima de postulante ao Palácio Guanabara.

— Podem ter certeza que, em breve, essa SuperVia vai funcionar, se é que vocês entendem. Vamos fazer com a SuperVia o mesmo que a gente fez com o BRT, pode anotar — disse o prefeito em seu discurso ao público que acompanhou a inauguração.

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