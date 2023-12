A- A+

VIRADA Eduardo Paes curte roda de samba em bar no Rio às vésperas do réveillon Prefeito visitou, mais cedo, Copacabana, que receberá série de eventos

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, entrou no clima das festas de fim de ano. Neste sábado, após visitar estruturas que vão receber os shows na praia de Copacabana antes, durante e depois da virada para 2024, ele participa de uma tradicional roda de samba que ocorre aos fins de semana em um famoso bar na região central da cidade.

Adepto das rodas de samba pela cidade, ele também publicou em suas redes sociais um cronograma com os principais eventos do tipo ao longo deste sábado na cidade. As publicações indicam 31 eventos do tipo espalhados pela capital, com início das 14h até as 22h, e sem previsão de acabar.

No palco, Paes cantou trechos do samba "Foi um Rio que passou em minha vida", de Paulinho da Viola. Em outro trecho, ele também aparece tocando um pequeno pandeiro, enquanto também bebe uma cerveja.

Eduardo Paes, e o presidente da Riotur, Ronnie Aguiar, conferiram, neste sábado, os últimos detalhes da montagem da infraestrutura para a festa da virada na praia de Copacabana. Pela primeira vez, o evento terá dois palcos conjugados, com uma frente voltada para o Leme e outra para Copacabana. A chegada do ano novo terá queima de fogos com 12 minutos de duração e bombas mais modernas e tecnológicas, com grafismos inéditos, cores e brilhos mais intensos.

"Estão todos os cariocas, brasileiros e estrangeiros convidados para virem para cá. Copacabana é sempre a nossa cereja do bolo, mas quem estiver espalhado pela cidade e quiser se deslocar menos, vai ter festa em vários lugares. Tenho a certeza de que será uma festa muito tranquila e de muito sucesso. O que a gente sempre deseja é saúde, prosperidade e paz. Que possa ser um ano incrível para a cidade, para o Brasil e para o mundo" afirmou o prefeito.

Outros dez bairros terão festa da virada

Além de Copacabana, o esquema operacional da festa prevê palcos espalhados por outros dez bairros: Flamengo, Centro (Praça Mauá), Ilha de Paquetá, Ilha do Governador, Madureira, Ramos, Penha (Iapi da Penha), Bangu, Pedra de Guaratiba e Sepetiba.

- O réveillon do Rio de Janeiro é a maior celebração do mundo todo. Não só aqui no palco de Copacabana, mas teremos também festas espalhadas por toda a cidade. Temos muito orgulho de colaborar um pouco para fazer esta festa incrível para as pessoas que são do Rio de Janeiro e para aquelas que vêm nos visitar, sejam do Brasil inteiro ou os turistas internacionais - disse o presidente da Riotur, Ronnie Aguiar.

