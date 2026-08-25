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Educação Especial Educação Especial em PE vê número de alunos triplicar em 10 anos; estrutura precisa evoluir Dados de painel do Tribunal de Contas de Pernambuco foram divulgados nesta terça-feira (25)

Em dez anos, o número de estudantes da Educação Especial matriculados em escolas públicas de Pernambuco deu um grande salto. Entre 2015 e 2025, houve um crescimento de 244%, saindo de 28.980 para 99.650.

Os dados foram divulgados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), nesta terça-feira (25). O aumento de alunos registrados em solo pernambucano tem o mesmo índice do restante do Nordeste. No resto do Brasil, por exemplo, o crescimento foi de 179%.

O crescimento das matrículas inclui estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades ou superdotação. Segundo os dados divulgados, no entanto, a estrutura disponível para atender a esse público precisa de melhorias.



Produzido com base nos dados mais recentes do Censo Escolar (Inep), de 2025, o painel é dividido em oito seções: matrículas; evolução das matrículas; escolas com matrículas de estudantes da Educação Especial; atendimento educacional especializado; profissionais da educação; acessibilidade; infraestrutura; e materiais pedagógicos.

Quem acessa a ferramenta consegue acompanhar diferentes aspectos da Educação Especial no estado, além de identificar os principais pontos que precisam ser aprimorados e reunir informações que podem apoiar o planejamento e o aperfeiçoamento das políticas públicas de educação.

TEA

No painel, percebe-se ainda um aumento expressivo nas matrículas de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em dez anos, o número saltou de 3.015 para 66.128.

Em 2024, pela primeira vez, as matrículas de estudantes com TEA ultrapassaram as de alunos com deficiência intelectual.

Na rede pública, a distribuição por tipo de condição registrada é:

* 58% dos estudantes têm TEA;

* 41% têm deficiência intelectual;

* 6% têm deficiência física;

* 6% têm outros tipos de deficiência.

Os percentuais não somam 100% porque um mesmo estudante pode ter mais de uma condição registrada.

Alunos atendidos

Nos dados referentes ao ano de 2025, estão registradas 1.564.508 matrículas na Educação Básica em Pernambuco. Do total, 99.650 estudantes (6%) integram o público-alvo da Educação Especial nas redes estadual e municipal.

A maior parte está no Ensino Fundamental, que concentra 66% das matrículas. Em seguida, aparecem a Educação Infantil, com 18%, o Ensino Médio com 12%, e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com 5%.

A rede municipal concentra a maior parcela desse público: são 78.604 matrículas (79%), enquanto a rede estadual registra 21.046 (21%).

Atendimento especializado

Nem todos os estudantes conseguem tem acesso ao Atendimento Educacional Especializado (AEE). O serviço complementar oferecido, geralmente em salas de recursos multifuncionais, é fundamental para o desenvolvimento dos alunos.

Na rede estadual, 56% dos alunos da Educação Especial frequentam turmas de AEE, e 51% das escolas possuem sala de recursos multifuncionais.

Na rede municipal, 54% dos alunos recebem esse atendimento e apenas 34% das escolas contam com esse tipo de sala.

Acessibilidade limitada

Segundo o TCE-PE, apenas 38% das salas de aula em uso nas redes estadual e municipal são consideradas acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Ademais, 18% das escolas pernambucanas não possuem nenhum recurso de acessibilidade, como rampa, banheiro adaptado, ou sinalização específica. Na rede municipal, o percentual chega a 19%.

No que diz respeito aos elevadores, somente 20 das 5.840 escolas possuem esse equipamento, o que pode dificultar o acesso de estudantes com mobilidade reduzida aos diferentes andares das unidades de ensino.

Materiais adaptados

O painel mostra que apenas 30% das escolas pernambucanas possuem materiais pedagógicos específicos para estudantes da Educação Especial. Na educação bilíngue de alunos surdos, com uso de Libras e Português escrito, a oferta é ainda menor: 6% das escolas dispõem desse tipo de material.

Atraso na trajetória escolar

Outro dado relevante do painel diz respeito à distorção idade-série, situação em que o estudante está matriculado em uma etapa de ensino diferente daquela esperada para sua idade. Entre os estudantes da Educação Especial, o percentual aumenta ao longo da trajetória escolar:

· 13% nos anos iniciais;

· 35% nos anos finais;

· 45% no Ensino Médio.

Acompanhamento

O levantamento feito pelo TCE-PE será encaminhado aos gestores públicos municipais para contribuir com o planejamento e o aprimoramento das políticas de Educação Especial.

Como fruto desse trabalho, o Tribunal de Contas iniciou uma auditoria especial operacional na Secretaria de Educação de Pernambuco para avaliar a possibilidade de solucionar os problemas identificados no levantamento.

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