PERNAMBUCO Educação: Recife sedia Seminário Regional do Sinase em abril; saiba mais Evento é gratuito e reúne autoridades e representantes de todo o Brasil para debater avanços na implementação do Plano Nacional do Sistema Socioeducativo

Recife irá sediar a edição Nordeste do Seminário Regional de Avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). O evento, que é gratuito, acontece nesta quarta (2) e quinta-feira (3), das 9h às 17h, no Hotel Transámerica, em Boa Viagem, Zona Sul da Capital.

O Sinase tem como público alvo autoridades, representantes e pesquisadores do sistema socioeducativo de todo o Brasil, que busquem promover soluções efetivas para aprimorar o plano.

O Plano Nacional do Sistema Socioeducativo é um documento que orienta a execução do sistema de atendimento socioeducativo em todo o País.

Para a presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco (Funase), Raissa Braga, apesar dos avanços significativos no sistema socioeducativo do Estado, o caminho é contínuo e há sempre mais a aprender.

"A escolha de Pernambuco para sediar este seminário é um reflexo desse esforço coletivo. Estamos evoluindo constantemente, com foco no diálogo e na escuta das necessidades locais para aperfeiçoar nossas políticas públicas", destaca Raissa.

O evento é promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), junto à Universidade Federal Rural de Pernambuco/Escola de Conselhos de Pernambuco.

Além disso, conta com a parceria da Secretaria da Criança e Juventude de Pernambuco (SCJ-PE), da Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco (Funase) e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco (Cedca-PE).

"A troca de experiências entre os profissionais envolvidos com o sistema socioeducativo é essencial para a que a construção de políticas públicas sejam feitas com o objetivo de alcançar resultados sólidos e eficazes. Proporcionar aos jovens um retorno social seguro e responsável é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, que podem agregar valor à sociedade", frisa a secretária da Criança e da Juventude de Pernambuco, Yanne Teles.

O Seminário dará continuidade ao processo de avaliação e revisão do plano, iniciado em 2024, com base nas escutas ativas realizadas com adolescentes, suas famílias e participantes dos seminários estaduais.

Serviço

Seminário Regional do Sinase para avaliação do Sistema Socioeducativo

Quando: 2 e 3 de abril - 9h às 17h

Onde: Hotel Transamérica - Av. Boa Viagem, 420 - Boa Viagem, Recife - PE.

