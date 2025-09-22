Educador físico morre após bater carro em ônibus na PE-60, em Ipojuca
Corpo ficou preso às ferragens, segundo o Corpo de Bombeiros
O educador físico Selemias Albert Tirbutino, de 24 anos, morreu, na manhã desse domingo (21), em um acidente de trânsito na PE-60, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Ele conduzia um veículo modelo Celta quando colidiu contra um ônibus, por volta das 6h, próximo de uma propriedade rural.
O impacto destruiu o carro em que Selemias estava. Ele morreu no local. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o veículo destruído após se chocar na lateral do ônibus.
O corpo de Selemias ficou preso às ferragens. Bombeiros atuaram no desencarceramento da vítima, processo para cortar ou abrir espaço entre ferragens e estruturas metálicas.
Além do Corpo de Bombeiros, também estiveram no local o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito do jovem, o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), a Polícia Científica e a Polícia Militar de Pernambuco.
A Polícia Civil de Pernambuco abriu inquérito para investigar a ocorrência. Em nota, a corporação informou que o caso foi registrado como "acidente de trânsito com vítima fatal".
"As diligências seguem até o esclarecimento do fato", afirmou a corporação.
A Polícia Militar, ao informar que o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizou "todos os procedimentos legais", disse que o teste de etilômetro no condutor do ônibus resultou em 0,00 mg/L — ou seja, negativo para o consumo de bebida alcoólica.
O corpo de Selemias foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).
Nota de pesar
Em nota publicada nas redes sociais, a academia onde Selemias trabalhava lamentou a morte do profissional.
"É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do falecimento do nosso amigo e professor Selemias. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à faília, amigos e alunos. Que Deus conforte a todos e que as boas lembranças sejam um alento para nossos corações. Descanse em paz!", afirmou a academia na publicação.
O estabelecimento também informou que "em respeito à memória" do professor e para que as homenagens a ele pudessem ser prestadas, ficará fechado nesta segunda-feira (22).