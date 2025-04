A- A+

Infância Perdida Educador Marcelo Cunha Bueno realiza primeira palestra em Pernambuco com evento aberto ao público Especialista em Educação em Havard, escritor e fundador da Escola Estilo de Aprender, em São Paulo, Marcelo Cunha Bueno vai apresentar a palestra "Em busca da infância perdida"; ingressos são vendidos pela plataforma Sympla

Pela primeira vez em Pernambuco, Marcelo Cunha Bueno, especialista em Educação em Havard, escritor e fundador da Escola Estilo de Aprender, em São Paulo, vai apresentar a palestra "Em busca da infância perdida", e fazer reflexões transformadoras para os adultos de hoje.

O encontro, aberto ao público, será na próxima quarta-feira (30), no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), na Imbiribeira, e o ingresso já está sendo vendido pela plataforma Sympla.

Tema da palestra

A infância, espaço de descobertas do mundo, tempo das relações de intensidade e poesia, do despertar dos sentimentos, tempo do inédito, da primeira vez, tempo da nossa capacidade de habitar o mundo de uma forma mais leve. É tempo e espaço dos afetos e da simplicidade.

Mas a infância não é uma condição somente das crianças. Pode ser dos adultos também. E é ela que vai melhorar as relações, atualmente tão degradadas pelo ritmo da vida.

Nesse encontro, será discutido maneiras das pessoas se conectarem com suas infâncias perdidas para poder, não só vivê-las, mas para preservá-las para as crianças.

O objetivo do evento é ser uma oportunidade para que adultos possam redescobrir e resgatar o que pode ter sido perdido, abrindo caminhos para uma vida mais plena, consciente e conectada com o essencial; e refletindo formas transformadoras enquanto adultos.

Na perspectiva do tema 'Em Busca da Infância Perdida', Marcelo Cunha Bueno vai conduzir uma reflexão rica e transformadora, explorando como a reconexão com memórias e vivências da infância pode iluminar o presente e inspirar novas possibilidades para o futuro.

Marcelo Cunha Bueno vai palestrar pela primeira vez em Pernambuco. Foto: Divulgação.

Quem é Marcelo Cunha Bueno?

Filho de professora, desde menino vive o chão da escola, aos 23 anos já era formado em pedagogia; é fundador e diretor pedagógico da Escola Estilo de Aprender e coordenador da Teia de Saberes, espaço de estudos para educadores em geral.

Marcelo Cunha Bueno é autor dos livros 'Sopa de Pai', 'No chão da escola: por uma infância que voa' e 'Educação para além da escola: voos para ser quem podemos ser', todos publicados pela Editora Passarinho.

Ele é formado em pedagogia pelo ISESP, Instituto Superior de Educação de São Paulo – Singularidades, com especialização em educação em Harvard, e pós-graduação em Pedagogia de Las Diferencias, pela Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (FLACSO), na Argentina.

Colunista da Revista Crescer, foi consultor pedagógico e colunista da Revista Pais&Filhos, apresentador do programa Vigiando a Vovó, exibido no GNT, além de coordenar o Programa de Extensão Acadêmica da Faculdade Singularidades.

Atualmente, Cunha Bueno pesquisa escolas, infâncias e a educação ao redor do mundo com seus impactos em diferentes comunidades. Criou uma escola comunitária em Moçambique, no continente africano, para oferecer educação e alimento para crianças entre 3 e 6 anos de idade.

