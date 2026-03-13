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Educação Educadores da Rede Municipal do Recife aprovaram acordo com a gestão municipal Entre os principais pontos, no âmbito da campanha salarial de 2026, está a aplicação do reajuste de 5,4% no vencimento-base

Educadores da Rede Municipal do Recife aprovaram, em assembleia geral realizada na manhã desta sexta-feira (13), no Teatro Boa Vista, o acordo firmado entre o Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (SIMPERE) e a Prefeitura do Recife, no âmbito da campanha salarial de 2026.

Entre os pontos aprovados pela categoria está a aplicação do reajuste de 5,4% no vencimento-base, referente ao Piso Salarial Nacional do Magistério, com implementação a partir de maio de 2026.

Para Jaqueline Dornelas, diretora do SIMPERE, o resultado da negociação é fruto direto da mobilização da categoria ao longo da campanha salarial.

“Essa campanha mostrou, mais uma vez, a força das professoras e dos professores do Recife. Foi a mobilização da categoria que garantiu avanços importantes, como a aplicação do piso nacional e a incorporação do abono na carreira. Nada disso acontece sem organização coletiva”, destacou.

O acordo também prevê a criação de uma comissão específica para discutir a reestruturação do plano de cargos e carreira do magistério municipal, incluindo a incorporação do percentual de 3,27% referente ao abono pago em 2025. Conforme a proposta apresentada pela gestão municipal, ela ocorrerá em duas etapas: 1,27% em 2027 e 2% em 2028.

A garantia de 45 mil horas de acréscimo de carga horária, utilizando a relação do processo realizado em 2025, também foi acertada. Desse total, 11 mil horas correspondem ao saldo remanescente já autorizado e 34 mil horas deverão ser viabilizadas por meio de novo decreto.

A proposta também estabelece a possibilidade de processo específico de acréscimo de carga horária para professores com jornada de 145 horas que ingressaram pelo concurso público de 2023, após a conclusão do estágio probatório.

Abono Educador

Também foi aprovado o reajuste do Abono Educador para R$ 1.641,00 a partir de 2026, além de aumento de 50% no valor da ajuda de custo para docentes que atuam em escolas de difícil acesso, com aplicação a partir de maio do próximo ano.

Além disso, a Secretaria de Educação se comprometeu a publicar, até 31 de julho de 2026, uma normativa que permitirá que, nas escolas que não possuam estrutura adequada, o planejamento individual possa ser realizado fora da unidade educacional durante o período destinado à aula-atividade.

“Tivemos conquistas importantes, especialmente na incorporação do abono à carreira e no reconhecimento da aula-atividade. Seguimos defendendo que a valorização do magistério passa por medidas mais amplas, que tornem a carreira mais atrativa e garantam melhores condições de trabalho para quem está nas escolas”,ressaltou a também diretora do SIMPERE, Anna Davi.

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