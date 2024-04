A- A+

fruta Efeito antiqueda e brilho: conheça as propriedades da semente do abacate para o cabelo O caroço dessa fruta pode ser usada como ingrediente principal de tônicos caseiros para a hidratação dos cabelos

O abacate é um alimento delicioso que pode ser utilizado em saladas, sobremesas, acompanhamentos e também pode ser consumido sozinho. Segundo o portal de notícias Medical News Today, essa fruta é uma excelente fonte de vitamina C, E, K e B6, além de riboflavina, niacina, folato, ácido pantotênico, magnésio e potássio. Ele também fornece ácidos graxos luteína, beta-caroteno e ômega-3.

Mas seus benefícios não se limitam às partes que podem ser ingeridas. Há quem tem encontrado em suas sementes benefícios que podem estimular o crescimento e evitar a queda dos cabelos por meio do reforço dos folículos capilares.

Como usar o abacate para fortalecer os cabelos?

É necessário preparar um tônico que posteriormente será aplicado como um spray no cabelo. Para fazer esse produto em casa , você deve ferver três sementes de abacate em um litro de água por 30 minutos. O líquido resultante deve ser depositado em um borrifador para, posteriormente, ser aplicado diretamente no couro cabeludo com massagens circulares por dois minutos e enxaguado por meio de uma lavagem normal.

Camuflando os cabelos brancos

O aparecimento dos cabelos grisalhos é um processo natural do corpo humano, mas se você não gosta da aparência, pode optar por alternativas naturais para escondê-los sem danificar seus fios.

Para camuflar os cabelos brancos, é recomendada a produção de um corante caseiro à base de duas sementes de abacate, um pau de canela e um litro de água.

Modo de fazer

Pegue as duas sementes de abacate e, com a ajuda de uma faca, corte-as em quatro partes. Depois, quebre o pau de canela em pedaços pequenos. Em seguida, coloque um litro de água em uma panela grande, leve ao fogo alto e deixe o líquido ferver por alguns minutos. Depois disso, adicione na água quente os ingredientes cortados anteriormente. Deixe tudo cozinhar por cerca de 10 minutos e, em seguida, armazene o produto final em um recipiente para que ele descanse durante a noite. No dia seguinte, o corante caseiro deve ser aplicado desde a raiz do couro cabeludo até as pontas. O ideal é que o produto atue por uma hora, sendo necessário cobrir o couro cabelo com uma touca de banho ou, na sua falta, com um saco. A retirada da tinta natural deve ser feita com bastante água morna. Para resultados mais naturais, faça esse procedimento diariamente para perceber como a tinta desbota gradativamente.

