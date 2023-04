A- A+

Rio de Janeiro Efeito do ciclone no RJ: durante ressaca, mar invade ruas de cidades e assusta banhistas; veja vídeo Marinha do Brasil prorrogou o aviso de ressaca, que passa a ser válido até às 9h de amanhã, terça-feira

A passagem de um ciclone extratropical transformou a paisagem litorânea do estado do Rio de Janeiro. Uma ressaca forte atingiu o mar e causou ondas que invadiram as ruas de pontos turísticos do estado, assustando banhistas e moradores.



Em registro publicado nas redes sociais, um homem mostra o mar invadindo as ruas Arraial do Cabo e chegando à porta das residências com força e arrastando o que estivesse pela frente. "Está levando tudo", diz o homem no vídeo.

No Leblon, na Zona Sul do Rio, uma rodovia foi interditada pela ressaca do mar. A Avenida Delfim Moreira começou a ser liberada pela manhã desta segunda-feira (3), após a ressaca invadir a pista, segundo o Centro de Operações Rio (COR).



Para filmar os efeitos da ressaca no Leblon, um homem se colocou em risco e acabou caindo no canal da Avenida Visconde de Albuquerque, que desemboca próximo à Avenida Niemeyer próximo nesta segunda.

O salva-vidas ficou cerca de 20 minutos com o homem dentro da água aguardando o resgate. Com a movimentação do mar e agitação das ondas, os dois passaram sufoco, amparados por uma corda. O resgate foi feito com uma escada e o auxílio do Corpo de Bombeiros.

Em Niterói, a paisagem também foi transformada. O impacto das ondas tomou a areia da Praia de Itacoatiara, atravessando a Pedra do Pampo, no canto direito. Nesta segunda, a ressaca mantém o mar de Itacoatiara com ondas fortes.

A Marinha do Brasil prorrogou o aviso de ressaca, que passa a ser válido até às 9h de amanhã, terça-feira. O litoral da cidade do Rio tem previsão de ondas de 2,5 metros e 3 metros. Antes, a previsão era que o aviso terminasse às 9h desta manhã.

Fim de semana de salvamentos

No período entre a última sexta-feira e o domingo, o Corpo de Bombeiros realizou 231 salvamentos marítimos nas praias de todo o estado do Rio. Segundo a corporação, a área operacional do 3° Grupamento Marítimo de Copacabana (3° GMar) teve o maior número de resgates, com 171 resgates; seguido do Destacamento de Mambucaba (DBM 1/26), com 23 registros de afogamentos, e do quartel de Cabo Frio (18º GBM), com 7 salvamentos.

Em toda a orla fluminense, foram realizadas 17.439 ações de prevenção, como abordagem de ônibus de excursão e orientação de banhistas sobre o risco das pedras e costões, especialmente em dias de ressaca.

