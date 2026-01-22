A- A+

política Efeito Macron: óculos usados em Davos impulsionam vendas e ações de fabricante Modelo aviador usado pelo presidente francês durante discurso no Fórum Econômico Mundial viralizou nas redes e procura por produtos da Henry Jullien disparou

O presidente da França, Emmanuel Macron, se tornou foco de atenção no Fórum Econômico Mundial em Davos não apenas por suas declarações políticas, mas também pelo visual escolhido para seu discurso: um par de óculos de sol aviador que rapidamente se tornou viral nas redes sociais e provocou impacto imediato no mercado de luxo.

Macron apareceu durante sua fala usando um modelo Pacific S 01 Dual Gold da tradicional marca francesa Henry Jullien, cujo preço de venda na Europa gira em torno de 659 euros (cerca de R$ 4 mil). O acessório, feito artesanalmente e com detalhes em materiais nobres, chamou a atenção tanto pelo estilo quanto pela repercussão digital.

A marca, que foi fundada em 1921 e tem hoje uma produção limitada com cerca de 1 mil pares por ano, viu seu nome e produtos serem procurados de forma massiva após a aparição do presidente francês. O site da empresa chegou a sair do ar temporariamente devido ao grande volume de acessos e pedidos, e empresa criou um site temporário apenas para atender à demanda.

— Na sequência da grande visibilidade do modelo Pacific, da Henry Jullien, usado pelo presidente Emmanuel Macron durante o Fórum de Davos, o site de comércio eletrônico passou a receber um número excepcional de visitas e de pedidos. Para garantir a todos um acesso estável e seguro, ativamos esta página oficial temporária dedicada à compra do modelo — diz o canal oficial de vendas da loja.

No mercado financeiro, o fenômeno ficou conhecido como “efeito Macron”: as ações da italiana iVision Tech, dona da Henry Jullien, subiram quase 28% em um único pregão, adicionando aproximadamente 3,5 milhões de euros (R$ 21,7 milhões) à capitalização da empresa na bolsa de Milão. A valorização foi atribuída em grande parte ao enorme interesse gerado pelas imagens e comentários nas redes sociais, que associaram o estilo de Macron ao visual do filme “Top Gun”.

O presidente executivo da iVision Tech contou ao jornal britânico The Guardian que só teve conhecimento que Macron tinham usado os óculos da marca após receber várias ligações que chegavam de óticas francesas. “O presidente usou os seus óculos”, diziam.

Especialistas destacam que a repercussão espontânea nas mídias digitais, incluindo memes, debates sobre moda e comparações cinematográficas, foi determinante para o salto nas buscas e no valor das ações, demonstrando o poder de influência de figuras públicas em marcas e mercados globais. Até Donald Trump comentou sobre o acessório de Macron:

— Eu o vi ontem, com aqueles lindos óculos de sol. O que diabos aconteceu? — disse o presidente americano, ao falar a líderes globais durante o Fórum Econômico Mundial anual, na estação alpina suíça.

Representantes do governo francês afirmaram que a escolha de usar os óculos mesmo em ambiente interno esteve ligada a uma condição ocular temporária, o que contribuiu para a discussão pública em torno do acessório.

Jornais franceses indicaram que Macron sofreu de ruptura de vasos sanguíneos no olho. A condição é conhecida medicamente como hemorragia subconjuntival, que pode ser causada por trauma, tosse, espirro, pressão alta ou medicamentos como anticoagulantes, segundo a Academia Americana de Oftalmologia. A condição geralmente desaparece sem tratamento em até duas semanas.

Veja também