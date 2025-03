Efeito Ozempic? A moda da magreza extrema está de volta às passarelas; entenda

A- A+

No início deste mês, estava nos bastidores do desfile da Schiaparelli em Paris conversando com o designer Daniel Roseberry sobre sua coleção e a maneira como ele usou o trompe l'oeil — ombros maiores, enchimento de neoprene nos quadris — para criar uma silhueta de ampulheta.

— Assim — perguntei, apontando para uma modelo com um vestido adornado com o que parecia ossos do quadril em forma de prateleira.

— Ah, bem, não essa — disse Roseberry — Na verdade, são os quadris dela — Seus ossos eram mais do que proeminentes o suficiente, todos por conta própria.

De todas as tendências nos desfiles de outono, incluindo o aumento de roupas de pele (ou similares), a ascensão de roupas com curvas poderosas e a preponderância do couro preto, a mais onipresente foi a pior: a erosão da inclusão de tamanhos.

Ironicamente, à medida que a moda abraça (e cria) figuras femininas falsas por design, os corpos reais dentro das roupas estão encolhendo. Depois de atingir um pico em 2021, quando Paloma Elsesser se tornou a primeira modelo plus size a aparecer na capa da Vogue americana, a diversidade corporal tomou uma trajetória descendente clara, diminuindo praticamente a cada temporada.

— O pêndulo foi para um lado e agora está balançando com força total para o outro — disse David Bonnouvrier, fundador da DNA Model Management.

De acordo com o relatório de inclusão de tamanhos do outono de 2025 da Vogue Business, de 8.703 looks em 198 desfiles e apresentações, apenas 2% eram de tamanho médio (definido como tamanho americano de 6 a 12 — o que no Brasil seria em torno do 35 ao 44) e apenas 0,3% eram plus size. (Modelos plus size e médio também são conhecidos como "modelos curvilíneos".) Isso foi pior do que a representação nos desfiles de primavera, que ocorreram em setembro e outubro e incluíram 0,8% de looks plus size e 4% de tamanho médio.

De fato, dados do Tagwalk, o mecanismo de busca de moda, revelam que na última temporada de desfiles, 16% menos coleções incluíram até mesmo uma modelo curvilínea em comparação com a temporada anterior. Dos 20 desfiles mais vistos, apenas quatro incluíram três modelos: Hermès (de 61 looks no total), Givenchy (de 52), Coach (45) e Marni (41). Três!

— A mudança começa no topo, e o topo são as 20 marcas mais visualizadas e mais pesquisadas — disse Alexandra Van Houtte, fundadora da TagWalk — Onde eles lideram, outros seguem. E, aparentemente, dessa vez foi ao contrário.

Um exemplo: Nina Ricci, uma marca que, sob o comando do designer Harris Reed, é conhecida por sua inclusão, apresentou apenas uma modelo de médio porte — de 38 looks. Em contraste, o desfile de estreia de Nina Ricci do Sr. Reed, em março de 2023, abriu com Precious Lee, uma modelo plus size, e incluiu mais três mulheres plus size no desfile.

Quando perguntada sobre a mudança, uma porta-voz de Nina Ricci disse que a competição pelo número limitado de modelos de curvas significava que a marca não conseguia contratá-las com antecedência suficiente para permitir que amostras de passarela fossem adaptadas aos seus corpos. No entanto, ela disse que a diversidade de tamanhos "continua sendo um assunto importante para nós".

A questão não é simplesmente que há menos modelos curvilíneas na passarela; as modelos magras parecem estar ficando mais magras. Mesmo em um mundo que há muito tempo preza a ideia de corpos como cabides, havia mais caixas torácicas visíveis, clavículas salientes e cadeias de vértebras do que se viu desde que o conceito de IMC e saúde de modelo foi introduzido pelo Conselho de Designers de Moda da América em 2012.

Dada a conexão documentada entre mídia social e transtornos alimentares, especialmente entre os jovens — e a maneira como os desfiles se tornaram uma forma de entretenimento público em massa — tais imagens têm repercussões potencialmente perigosas.

Hillary Taymour, fundadora e designer da Collina Strada, uma das poucas marcas em Nova York a incluir modelos plus size e médias em seus desfiles (tendo feito isso desde seu primeiro desfile em 2017), culpou o Ozempic e outros medicamentos para perda de peso pelo fenômeno.

— Todas as garotas plus size passaram para o tamanho médio por causa do Ozempic, e todas as garotas de tamanho médio passaram para o tamanho padrão — disse Taymour — Todo mundo está usando. É uma droga que criou uma indústria mais magra e uma nova tendência de que quanto mais magra, melhor.

É verdade que a aprovação do Wegovy pela Food and Drug Administration (FDA, agência regulatória americana) para perda de peso em 2021 coincidiu com a tendência de encolhimento das passarelas. No entanto, Bonnouvrier da DNA Models disse que acreditava que algo mais profundo estava acontecendo — que o afastamento da diversidade corporal era parte de um afastamento geral do progressismo social.

— Mais do que tudo, esta é uma conversa cultural — disse. Com relação à inclusão de modelos, ele disse que as marcas “estão se afastando por causa do que está acontecendo nos Estados Unidos”.

Sara Ziff, fundadora da Model Alliance, uma organização que defende os direitos das modelos, concordou. A magreza extrema entre as modelos “não é realmente nova — esse tipo de coisa é cíclica”, ela disse. Mas, desta vez, ela acrescentou: “parece ecoar o clima político atual”.

— É frustrante ver a indústria dar um passo para trás. Quando aqueles no lado criativo da moda poderiam estar usando sua plataforma para compartilhar valores progressivos, parece que muitos estão aquiescendo em vez de resistir — disse Ziff.

A pressão dos colegas para diversificar a passarela na esteira dos movimentos #MeToo e Black Lives Matter levou a uma mudança perceptível nas concepções de beleza, disse Bonnouvrier. Mas com o DEI agora sob escrutínio como parte da guerra do governo Trump contra o wokeness, sua expressão de moda, incluindo a diversidade de tamanho, está sob pressão.

Um recuo para a abordagem mais conservadora e tradicional para mostrar roupas significa um recuo para estereótipos antiquados de beleza. E isso geralmente se traduz em modelos homogêneos, em grande parte brancos e magros, apesar do fato de que tais tipos de corpo não são representativos da população compradora de moda em geral.

Como disse Taymour, há um bom caso de negócios a ser feito para demonstrar claramente que você “se relaciona com todos os tipos de sua base de clientes”, incluindo todos os tamanhos. Sarah Burton, a nova diretora criativa da Givenchy e ex-diretora criativa da Alexander McQueen, disse quase o mesmo, observando que queria que a Givenchy “celebrasse a multiplicidade, a beleza e a força da feminilidade, livre de definições estreitas de como devemos nos parecer ou nos ver”.

Mas a tendência continua a se mover na direção oposta.

Bonnouvrier não espera que a tendência mude tão cedo.

— Sentimos que a porta está se fechando, lentamente, mas seguramente — disse.

