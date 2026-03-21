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Aquecimento global Por que os efeitos climáticos estão mais intensos? Especialistas analisam transformações no planeta Mudanças no clima trazem desafios e provocam reflexões sobre o futuro do planeta, afetado por desastres naturais de proporções nunca vistas antes

A cada ano que passa, a população mundial é mais impactada pelos efeitos das mudanças climáticas.

As alterações causadas pelo aumento da temperatura global a partir da ação humana trazem enormes desafios e provocam reflexões sobre o destino do planeta, afetado por desastres naturais de proporções nunca vistas antes.

Qual o futuro da Terra diante dessas transformações e eventos relacionados ao clima tão anômalos que vêm ocorrendo? A Folha de Pernambuco consultou especialistas para aprofundar o tema, esmiuçando causas e perspectivas.

O relatório sobre o Estado Global do Clima 2023, apresentado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), em 2024, traz dados alarmantes sobre as mudanças climáticas.

De acordo com o levantamento, recordes foram quebrados em termos de níveis de gases de efeito de estufa, temperaturas da superfície, calor e acidificação dos oceanos, aumento do nível do mar e recuo dos glaciares.

Essas transformações são consequência, sobretudo, de atividades como a queima de combustíveis fósseis (carvão mineral, gás natural e petróleo), segundo relatório das Nações Unidas no Brasil.

As mudanças climáticas trazem efeitos devastadores para a população mundial. A vida das pessoas e a economia são severamente afetadas por ondas de calor, inundações, secas, incêndios florestais e ciclones tropicais que se intensificaram rapidamente, causando miséria e caos.

Mais quente

Segundo dados recentes divulgados pelo observatório climático da União Europeia, o Copernicus Climate Change Service, o ano de 2025 foi o terceiro mais quente já registrado no planeta.

O relatório Global Climate Highlights 2025 aponta que a temperatura média global chegou a 14,97 °C, valor 1,47 °C acima do nível pré-industrial (1850–1900). O resultado é 0,01 °C abaixo de 2023 e 0,13 °C inferior a 2024, que continua como o ano mais quente da série histórica.

Exemplos

Eventos climáticos extremos como secas prolongadas, inundações e tempestades estão entre as principais consequências do aquecimento global para o planeta. Um dos lugares que sofreu com essas mudanças do clima, recentemente, foi o município de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

No fim de fevereiro, a cidade viveu a pior tragédia da sua história recente, com mais de 60 pessoas mortas em virtude de deslizamentos de encostas causados pelas fortes chuvas. Este mês de fevereiro foi o período mais chuvoso já registrado no município.

Nos Estados Unidos, uma nevasca histórica, também ocorrida no fim de fevereiro, deixou milhões de americanos em alerta. Milhares de voos tiveram que ser cancelados e 260 mil imóveis chegaram a ficar sem luz no dia 23 de fevereiro. Nova York foi uma das cidades mais afetadas.

A causa desse evento climático foi um ciclone-bomba, resultado do choque entre uma grande massa de ar frio e seco oriunda do interior do país com outra, de ar úmido e quente, vinda do Oceano Atlântico.

Aceleração

Na visão da professora do departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Tereza Araújo, é importante pontuar que o clima da Terra passou naturalmente por mudanças durante todo o tempo geológico.

"Essas mudanças climáticas fazem parte da história. Só que esses efeitos foram acelerados nos últimos anos, principalmente pela atividade humana", explica.

"Essas mudanças climáticas fazem parte da história. Só que esses efeitos foram acelerados nos últimos anos, principalmente pela atividade humana".

Entre as consequências negativas, a professora argumenta que a sobrevivência de espécies terrestres e oceânicas está sob risco por conta dos extremos climáticos.

"Estima-se que 1 milhão de espécies estão em risco de extinção nas próximas décadas e que essa taxa de extinção é 1.000 vezes mais rápida do que em qualquer outro momento da história da vida humana já registrada", afirmou Tereza Araújo.

Realidade local

Pernambuco tem como característica natural uma variabilidade climática. Do Sertão ao Litoral do estado, o clima passa por momentos distintos de seca e períodos de chuvas intensas.

No entanto, a presidente da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Suzana Montenegro, ressalta que essa variabilidade marcante não esconde os efeitos dos extremos climáticos.

"Os extremos climáticos estão se intensificando por causa das mudanças climáticas. Então é mais do que a variabilidade. É porque a gente tem uma mudança de padrão com os extremos mais intensificados", explicou.

A presidente da Apac, Suzana Montenegro. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

A atuação da Apac nos municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR), nos próximos meses, está voltada aos impactos das chuvas intensas. A partir do mês de abril, tem início o período da Quadra Chuvosa que se estende até julho formando os quatro meses de maior concentração de precipitações na região.

"Já é nossa rotina fazer essa previsão e intensificar a comunicação com a Defesa Civil Estadual e as Defesas Civis Municipais nesse período. Vale destacar que o que causa o desastre não é a chuva. Às vezes a chuva concentrada é fora do padrão, mas o que causa o desastre é, na verdade, uma conjunção de fatores", detalhou Suzana.

Uma característica da ação da Apac, especialmente no período de chuvas, é trabalhar com a prevenção, auxiliada pelo uso da tecnologia. A rede de monitoramento hidrometeorológica da instituição é composta por três grupos principais de equipamentos.

Os equipamentos hidrológicos são instalados nas margens dos rios e têm como objetivo fazer a coleta e transmissão de dados necessários ao monitoramento de possíveis inundações.

A rede de dados meteorológica é alimentada por pluviômetros automáticos, enquanto as estações de natureza meteorológica são abrangentes.

"Coletam vento, temperatura, radiação, umidade, chuva e conseguem dar um panorama melhor sobre as características meteorológicas de determinado local", descreveu o gerente de monitoramento de recursos hídricos, Kassio Kramer.

A Apac faz uma análise identificando os padrões para os três meses seguintes. A próxima reunião para avaliar o período da Quadra Chuvosa acontece nesta terça-feira (24).

Painéis de monitoramento da Apac. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Recife: cidade vulnerável

A cidade do Recife é colocada como uma das mais vulneráveis do mundo aos impactos do aquecimento global. A principal preocupação da capital pernambucana é com a elevação do nível do mar.

Esse desafio foi reforçado a partir de 2021, quando o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas (IPCC), da Organização das Nações Unidas (ONU), destacou um estudo em que o Recife aparece como a 16ª cidade mais ameaçada pelo avanço do nível do mar no mundo.

A justificativa para considerar o Recife uma cidade ameaçada ocorre pela característica de o município ser baixo em relação ao nível do mar, possuir uma bacia hidrográfica cortada pelos rios Beberibe, Capibaribe e o Tejipió, além de uma ocupação urbana desordenada.

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife detalha uma série de ações que estão sendo feitas na cidade, desde 2021, para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Um exemplo é a Ação Inverno, que recebeu investimento de mais de R$ 1,1 bilhão nos últimos cinco anos.

Outra atuação importante são os parques alagáveis às margens do rio Tejipió, sendo o primeiro entre os bairros de Areias e Ipsep e o segundo no Barro.

De acordo com a gestão municipal, os equipamentos públicos cumprem a função dupla de servir como área de lazer durante períodos secos e atuar como bacia de retenção durante chuvas intensas, ajudando a mitigar enchentes.

Ações em Pernambuco

No âmbito estadual, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, por meio da gerência-geral de Mudanças Climáticas, é uma das principais responsáveis por minimizar os efeitos dos extremos climáticos em Pernambuco, que passam principalmente pela seca e inundações.

A pasta trabalha com o objetivo de integrar ações governamentais, academia e a sociedade civil.

Atualmente, a pasta está construindo um Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEAR-PE) através de parceria com a UFPE, que conta com a realização de oficinas participativas e reuniões sobre o enfrentamento dos impactos atuais e o futuro das mudanças do clima, com a previsão de concluir um relatório em outubro deste ano.

O secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Daniel Coelho, considera que Pernambuco está se consolidando como referência no enfrentamento às mudanças climáticas.

O titular da pasta exemplifica os programas como o Clima PE, o Plantar Juntos, a adesão à iniciativa AdaptaCidades e a atualização do Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAE-PE) como as principais ações.

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