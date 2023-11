Efeitos colaterais e comparação com Ozempic: saiba mais sobre a nova caneta para a perda de peso

A- A+

A decisão da Food and Drug Administration (FDA), agência regulatória americana de aprovar o medicamento para perda de peso tirzepatida acrescenta uma nova ferramenta potente ao crescente arsenal de medicamentos para obesidade.

O medicamento, que terá o nome de Zepbound, contém o mesmo composto do procurado medicamento para diabetes Mounjaro. Muitas pessoas usaram o medicamento para perder peso desde que foi inicialmente aprovado em maio de 2022.

“Zepbound é o segundo medicamento de uma nova classe de medicamentos para obesidade a ser aprovado para perda de peso, depois do Wegovy. E agora é provavelmente o tratamento mais eficaz para combater a obesidade além da cirurgia bariátrica”, disse Scott Hagan, professor assistente de medicina na Universidade de Washington.

Entretanto, desde que chegou ao mercado, as pessoas estão tendo dificuldade de encontrar o Mounjaro.

“É muito semelhante ao que passamos com o Ozempic”, afirma Andrew Kraftson, professor clínico associado na divisão de metabolismo, endocrinologia e diabetes da Michigan Medicine. “Observando que a demanda por medicamentos para perda de peso atingiu um ‘pico febril’, agora, os pacientes provavelmente estarão clamando por esse novo medicamento”.

A caneta emagrecedora já entrou em análise na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A farmacêutica responsável pelo remédio, a Eli Lilly, confirmou ao Globo já ter feito a submissão regulatória da indicação de obesidade para a tirzepatida, princípio ativo do fármaco.



A agência brasileira tem um prazo de 365 dias para conduzir a avaliação após o pedido, que segundo a Lilly foi feito ainda em setembro. No entanto, esse período pode ser estendido por eventuais exigências da autarquia, como informações adicionais ou documentações complementares.

Aqui está o que você deve saber sobre o medicamento:

Quem se qualifica para Zepbound?

O FDA aprovou o Zepbound para pessoas que têm um índice de massa corporal (IMC) — métrica muito criticada — de 30 ou mais, o que os qualifica tecnicamente como obesos, ou aqueles com IMC de 27 que também apresentam certas condições relacionadas ao peso, como pressão alta. Os reguladores afirmam que o medicamento deve ser usado em combinação com uma dieta de redução calórica e um aumento de atividade física.

Como funciona a tirzepatida para perda de peso?

Zepbound, fabricado pela Eli Lilly, é a marca registrada da tirzepatida quando usada para perda de peso. Quando o medicamento é prescrito para diabetes, é vendido sob a marca Mounjaro.

Assim como a semaglutida, o composto do Ozempic e do Wegovy, a tirzepatida retarda o esvaziamento do estômago. As pessoas se sentem mais saciadas, mais rápidas e por mais tempo. Todas as três drogas também têm como alvo a área do cérebro que regula o apetite, diminuindo os desejos de muitas pessoas.

A semaglutida simula um único hormônio no corpo, enquanto a tirzepatida imita dois. O que os especialistas dizem que pode ser o motivo pelo qual costuma ser mais eficaz no desencadeamento da perda de peso. Num ensaio clínico de 72 semanas, financiado pela fabricante, os participantes com obesidade que tomaram a dose mais elevada de tirzepatida perderam em média cerca de 18% do seu peso corporal.

Se já estou tomando Ozempic ou Wegovy, devo mudar?

“Nem todos reagem a esses medicamentos da mesma maneira. Uma pessoa pode perder pouco ou nenhum peso com a semaglutida, mas perder peso com a tirzepatida e vice-versa", explica Janice Jin Hwang, chefe da divisão de endocrinologia e metabolismo da Faculdade de Medicina da Universidade da Carolina do Norte.

“Mas algumas pessoas podem perder muito peso tomando esses medicamentos. Os idosos, em particular, devem estar atentos à perda de peso, pois isso pode levar à diminuição da massa muscular. Os médicos precisam pesar os riscos e benefícios para cada paciente”, disse ela.

Quais são os efeitos colaterais?

Em um estudo financiado pela Eli Lilly sobre tirzepatida para obesidade, problemas gastrointestinais foram os efeitos colaterais mais comuns. Aproximadamente um terço dos participantes que tomaram a dose mais alta de tirzepatida sentiram náuseas e cerca de um quinto tiveram diarreia. Alguns participantes também relataram dor abdominal, vômito, prisão de ventre, dor de cabeça e tontura. A aprovação do FDA afirma que as pessoas que tomam Zepbound também podem apresentar arrotos, queda de cabelo e doença do refluxo gastroesofágico.

“Como a tirzepatida é tão nova, ainda não sabemos muito sobre seus efeitos a longo prazo. E as pessoas que tomam esses tipos de medicamentos para perda de peso geralmente são aconselhadas a tomá-los pelo resto da vida”, afirma Hwang.

